نظام ذكاء صناعي من «فيسبوك» لفهم نصوص الصور والفيديو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 سبتمبر 2018, 08:46 صباحا

تطور «فيسبوك» نظام ذكاء صناعي يمكن من خلاله التعرف على النصوص الموجود على الصور الهزلية المضحكة التي تستخدم في التعليقات، المعروفة باسم «Memes» ومقاطع الفيديو.

ويعد فهم النص الذي يظهر على الصور أمرًا مهمًّا لتحسين تجارب البحث عن الصور الأكثر ملاءمة، كما يساعد أيضًا على تحديد المحتوى غير الملائم أو المسيء، وفق «الوكالة العربية للأخبار التقنية».

جاء بمنشور إعلان النظام عبر مدونة «فيسبوك» أن النظام الذي تم بناؤه يسمى روزيتا «Rosetta»، يعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتحديد النصوص في الصور ومقاطع الفيديو من خلال مجموعة واسعة من اللغات، ثم يدخلها في نموذج التعرف على النص الذي تم تدريبه على المصنفات لفهم سياق النص والصورة معًا، وعلى وجه الخصوص يجد «فيسبوك» أن هذه الأداة ستكون أكثر إفادة في تحديد النص الموجود على صور التعليقات «Memes»، التي انتشرت بصورة كبيرة على «فيسبوك» وأغلب مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تستخدم لأغراض الفكاهة والردود الساخرة بين الأصدقاء، وأحيانًا تكون ذات محتوى يشجع على العنف أو خطابات الكراهية وهو ما تستهدفه الشركة بشكل خاص.

يذكر أن أدوات التعرف على النصوص ليست جديدة، ولكن «فيسبوك» يواجه تحديات مختلفة بسبب حجم منصته وتنوع الصور عليها، بالإضافة للحجم الهائل من الصور التي تتم مشاركتها كل يوم، حيث يحتوي عددًا كبيرًا من الصور التي يتم نشرها ومشاركتها على «فيسبوك» وإنستغرام على نصوص بأشكال مختلفة، ومشكلة فهم النص في الصور تختلف تمامًا عن تلك التي يتم حلها بواسطة الأحرف البصرية التقليدية مثل أنظمة التعرف على الحروف «OCR»، التي تتعرف على الأحرف ولكن لا تفهم سياق الصورة المرتبطة بها.

يتركز عمل نظام روزيتا «Rosetta» حاليًّا على استخراج النصوص من مليار صورة ومقطع فيديو يوميًّا عبر منصتي «فيسبوك» و«إنستغراام»، وتحديد ماهية النصوص.

في الوقت الحالي ليس من الواضح تمامًا ما يفعله «فيسبوك» بالبيانات، ومن الواضح أنه سيكون مفيدًا للميزات الأساسية مثل البحث عن الصور وقارئات الشاشة، حسبما جاء بمشاركة المدونة. ولكن يبدو أيضًا أن منصة «فيسبوك» بدأت تضعه في اتجاه تحقيق أهداف أكبر بكثير مثل معرفة ما هو مثير للاهتمام لوضعه في خلاصة الأخبار بناء على ميول المستخدمين، والأهم من ذلك معرفة صور التعليقات «Memes» المسيئة، التي تعمل على انتشار خطاب الكراهية والعنف.

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