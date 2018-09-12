آبل تستعد لإطلاق أحدث هواتفها «آيفون إكس بلس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 01:56 مساء
أبل تستعد لإطلاق أحدث هواتفها «آيفون إكس بلس» (أرشيفية:انترنت)

تطلق شركة آبل، الأربعاء، هواتف آيفون جديدة بسعر من المتوقع أن يتجاوز حاجز الألف دولار لكن المتعاملين في وول ستريت، يترقبون إلى أي مدى يمكن أن يرتفع سعر المنتج الجديد.

وتجاوزت القيمة السوقية لأسهم آبل مستوى التريليون دولار وتحتاج الشركة للمواظبة على نمو إيراداتها من الهاتف الذي تنفرد به حتى مع ثبات الطلب العالمي على الهواتف المحمولة، ويمكنها تحقيق ذلك عن طريق حمل الناس على شراء هواتف أغلى ثمنًا، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال هال إيدنز كبير الاقتصاديين لدى «كابيتال انفستمنت كاونسل» المساهمة في آبل «ليس هناك تغيير حقيقي مطروح، الأمر يتعلق فقط بإقناع الناس بمواصلة التطلع للأعلى».

ومن المتوقع أن يبلغ حجم شاشة الهاتف الجديد 6.5 بوصة (16.5 سنتيمتر) وتمتد إلى الحواف الخارجية للهاتف وسيطلق عليه اسم آيفون إكس بلس أو ماكس، وتتوقع وول ستريت أن يطرح بسعر ما بين 1049 و1099 دولارًا بالمقارنة مع 999 دولارًا وهو سعر هاتف آيفون إكس أحدث إصدارات الهواتف من آبل.

وستزيح آبل الستار أيضًا عن هاتف ثان بشاشة يبلغ حجمها 5.8 بوصة ومن المرجح أن تطلق عليه اسم آيفون إكس إس، كما يتوقع أن تصدر آبل هاتفًا ثالثًا بشاشة كبيرة حجمها 6.1 بوصة وقد تطلق عليه اسم آيفون 9.

ويقول إيدنز إن المواصفات الجديدة قد تشجع زبائن آبل الذين يمسكون بهواتف مضى عليها ثلاث أو أربع سنوات ويتحفظون حيال الأسعار لشراء النسخ الجديدة.

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