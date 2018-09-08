دعوة غامضة من «غوغل» قد تكشف «بيكسل» الجديد

تكشف «غوغل» النماذج الجديدة من هاتفها الذكي «بيكسل»، إذ دعت الصحفيين إلى حدث تعتزم إقامته، 9 أكتوبر في نيويورك، من دون تقديم مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

واكتفت «غوغل» بذكر أبسط المعلومات على بطاقات الدعوة، التي وضعت عليها علامة المجموعة والتاريخ والعنوان والساعة إلى جانب رمز يمكن الضغط عليه لتأكيد الحضور، وفق «فرانس برس».

غير أن تسريبات كثيرة تسري في الفترة الأخيرة حول الجيل الثالث من هواتف «بيكسل»، العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» من «غوغل» المعتمد في 85 % من الهواتف الذكية في العالم.

وجرت العادة على أن يقدّم العملاق الأميركي أحدث نماذجه من هذا الجهاز في أكتوبر. ولا تكشف «غوغل» التي تسوّق أيضًا واجهات موصولة وأجهزة خاصة بالبثّ التدفقي عن مبيعات منتجاتها.

ووجّهت أيضًا «آبل» دعوات إلى حدث لم تعط أي تفاصيل عنه يعقد في 12 سبتمبر في مقرّها، ويتوقّع أن تقدّم خلاله أحدث نموذج أو نماذج من هواتف «آي فون».