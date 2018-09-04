تجربة يابانية لمصعد فضائي مصغر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 02:16 مساء
الصاروخ الياباني اتش 2 بي ينطلق من قاعدة تانيغاشيما (أ ف ب)

يجري فريق ياباني يعمل على تطوير «مصعد فضائي» الأسبوع المقبل أول تجربة في مدار الأرض لهذا الابتكار الذي تراود فكرته العلماء منذ عقود بهدف اختبار مدى قابلية هذه التقنية للنجاح.

هذه المعدات التجريبية التي أنتجها باحثون في جامعة شيزووكا اليابانية ستطلق بواسطة صاروخ «إتش 2 بي» في عملية تنفذها وكالة الفضاء اليابانية من جزيرة تانيغاشيما في جنوب البلاد الثلاثاء المقبل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويأمل العلماء في أن ينجحوا في تحريك مصعد مصغر هو علبة بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاثة وعلو ثلاثة سنتيمترات، على سلك بطول عشرة أمتار ممدود في الفضاء بين قمرين اصطناعيين صغيرين.

وأكد الناطق باسم جامعة شيزووكا أن هذه التجربة ستكون الأولى في العالم التي تختبر حركة المصعد في الفضاء، وسيكون هذا التنقل موضع مراقبة عن طريق كاميرات موضوعة في الأقمار الاصطناعية.

وتعود فكرة إنشاء مصعد فضائي على طول سلك ممتد على آلاف الكيلومترات وصولا إلى محطة واقعة في المدار الجغرافي الثابت إلى القرن التاسع عشر، فقد راودت مؤسس علم الملاحة الفضائية السوفياتي كونستانتين تسيولكوفسكي هذه الفكرة في 1895 بعدما رأى برج إيفل في باريس.

وبعد قرابة القرن، استعاد الروائي آرثر كلارك هذا المفهوم في روايته الاستشرافية «ذي فاونتز أوف بارادايز» التي نشرت العام 1978، غير أن العوائق التقنية حالت دون تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع.

وتدرس شركة «أوباياشي» اليابانية للإنشاءات والمتعاونة مع فريق جامعة شيزووكا، إيجاد وسائل لبناء مصعدها الخاص لنقل السياح إلى الفضاء بحلول العام 2050.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موغيريني: تدعو جميع الأطراف للردِّ إيجابيًا على دعوة الأمم المتحدة لاجتماع الغد
ليبيا
أحمد لنقي: ما يتم في طرابلس نتيجة واقعية لتأخر استحقاق توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
خبير إيطالي يتهم فرنسا بالضلوع في أحداث طرابلس
ليبيا
سالفيني يستبعد تدخلاً عسكريًا في ليبيا.. ويتهم فرنسا
ليبيا
«الإسعاف والطوارئ»: 1825 عائلة نازحة بسبب «اشتباكات طرابلس»
ليبيا
«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا
ليبيا
رئيس البرلمان الأوروبي يقر بوجود خلافات حول إدارة الأزمة الليبية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (46) ليلة «الفجعة» وجراءة شباب
ثقافة وفن
الشرطة القضائية: فرار جماعي لـ400 نزيل بالقاطع «أ» بسجن عين زارة جنوب طرابلس
ليبيا
كاركاتير خيري - هجوم الفوضى
كاريكاتير
«الرئاسي» يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة بالاتفاق السياسي
ليبيا
النيجر تدافع عن احتضان أكبر قاعدة جوية أميركية على أراضيها
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطبيقات هواتف ذكية تساعد مرضى القلب