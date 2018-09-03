الإمارات تختار رائدي فضاء للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 05:10 مساء
محطة الفضاء الدولية تسبح في مدار الأرض والقمر وراءها في صورة ملتقطة من ولاية فيرجينيا، فبراير 2018 (أ ف ب)

أعلنت الإمارات، الإثنين، اختيار رائدي فضاء للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة مدتها عشرة أيام تنطلق في أبريل 2019 على متن مركبة فضائية روسية من طراز «سويوز إم إس 12».

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن هزاع علي عبدان خلفان المنصوري (34 عامًا) وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي (37 عامًا) اُختيرا من بين أربعة آلاف شاب وشابة إماراتيين تقدَّموا للاختبارات ضمن «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، وفق «فرانس برس».

وقال حاكم دبي رئيس الحكومة الإماراتية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الشابين «يمثلان مرحلة جديدة لشباب الإمارات، ويرفعان سقف طموحات أجيال جديدة بعدهما».

وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي أن أول رائد فضاء إماراتي سيتوجه العام المقبل إلى محطة الفضاء الدولية التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف متر.

وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن الرحلة ستنطلق في أبريل 2019، وستكون على متن المركبة الفضائية «سويوز إم إس».

وفي ديسمبر 2017، أطلق الشيخ محمد بن راشد برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» لاختيار أربعة رواد إماراتيين وإعدادهم وتدريبهم وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الإمارات، التي لديها طموحات كبيرة في مجال الفضاء، أن تصبح الدولة التاسعة عالميًّا والأولى في العالم العربي في تحقيق برنامج لاستكشاف كوكب المريخ.

وفي 2014، أعلنت الإمارات أنها تعتزم أن تطلق بحلول العام 2021 مسبار «الأمل» إلى الكوكب الأحمر، سيكون أول مسبار آلي عربي.

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