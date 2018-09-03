مشاهير العالم يوجهون نداءً لإنقاذ الأرض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 02:46 مساء
جولييت بينوش بحفل توزيع جوائز السينما الأوروبية في برلين (أ ف ب)

وجهت 200 شخصية من أوساط الفنون والعلوم، من أمثال بدرو ألمودوفار وألان دولون وباتي سميث وكاترين دونوف وشارل أزنافور وأنيش كابور، نداء عاجلًا لإنقاذ الأرض التي تواجه أكبر تحد في تاريخ البشرية.

وفي مقال نشرته مجلة «لوموند» وتلبية لنداء وجهته الممثلة جولييت بينوش وعالم الفيزياء الفلكية أوريليان بارو بعد أيام على استقالة نيكولا أولو وزير البيئة الفرنسي، رأى هؤلاء الفنانون والصحافيون والكتاب والمصورون والعلماء أنه «حان الوقت للتحلي بالجدية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكد الموقعون «نعيش كارثة عالمية» مع التغير المناخي وتراجع التنوع الحيوي عبر العالم، وأضاف هؤلاء «الانهيار يحدث الآن، لكن الأوان لم يفت لتجنب الأسوأ، نحن أمام أكبر تحد في تاريخ البشرية على السلطة السياسية أن تتحرك فورًا».

وحذر الموقعون «نعتبر أن الحكومة التي لا تجعل من إنقاذ ما يمكن إنقاذه أولوية كبرى لها، غير جديرة بأن تعامل بجدية».

ووقع النداء الكثير من الممثلين والممثلات ومن بينهم إيزابيل أدجاني وإيمانويل بيار وإيزابيل أوبير وإيزابيلا روسيليني ورومان دوريس وجود لو، فضلًا عن مخرجين من أمثال أوليفييه أساياس وإيفو فان هوف وفيم فندرز وديفيد كروننبرغ، ومن الموقعين أيضًا عالم الرياضيات ميخائيل غروموف، والمغنية ماريان فايثفول والكاتب إيمانويل كارير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهاجم جنوب أفريقيا يدلي بتصريحات مثيرة عن المنتخب الليبي
رياضة محلية
ليبيا تستعد بملف استقبال العرب في بناء الأجسام
رياضة محلية
الدرسي: نحتاج رئيس حكومة واحد ومصرف مركزيّ موحّد لإجراء إصلاح شامل
ليبيا
«فرانس برس»: صيف ليبي حارّ بين انقطاع كهرباء وارتفاع الأسعار.. والفوضى تحكم ...
ليبيا
الكاني لـ«بوابة الوسط»: نستعد لاقتحام أبوسليم خلال ساعات.. ولن نعود
ليبيا
أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
طرابلس تحت رحمة السلاح وداعمو «الصخيرات» ينهون أشهر العسل مع «الرئاسي»
ليبيا
صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف يجنب مرضى سرطان البروستاتا التدخل الجراحي