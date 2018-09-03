مشاهير العالم يوجهون نداءً لإنقاذ الأرض

جولييت بينوش بحفل توزيع جوائز السينما الأوروبية في برلين (أ ف ب)

وجهت 200 شخصية من أوساط الفنون والعلوم، من أمثال بدرو ألمودوفار وألان دولون وباتي سميث وكاترين دونوف وشارل أزنافور وأنيش كابور، نداء عاجلًا لإنقاذ الأرض التي تواجه أكبر تحد في تاريخ البشرية.

وفي مقال نشرته مجلة «لوموند» وتلبية لنداء وجهته الممثلة جولييت بينوش وعالم الفيزياء الفلكية أوريليان بارو بعد أيام على استقالة نيكولا أولو وزير البيئة الفرنسي، رأى هؤلاء الفنانون والصحافيون والكتاب والمصورون والعلماء أنه «حان الوقت للتحلي بالجدية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكد الموقعون «نعيش كارثة عالمية» مع التغير المناخي وتراجع التنوع الحيوي عبر العالم، وأضاف هؤلاء «الانهيار يحدث الآن، لكن الأوان لم يفت لتجنب الأسوأ، نحن أمام أكبر تحد في تاريخ البشرية على السلطة السياسية أن تتحرك فورًا».

وحذر الموقعون «نعتبر أن الحكومة التي لا تجعل من إنقاذ ما يمكن إنقاذه أولوية كبرى لها، غير جديرة بأن تعامل بجدية».

ووقع النداء الكثير من الممثلين والممثلات ومن بينهم إيزابيل أدجاني وإيمانويل بيار وإيزابيل أوبير وإيزابيلا روسيليني ورومان دوريس وجود لو، فضلًا عن مخرجين من أمثال أوليفييه أساياس وإيفو فان هوف وفيم فندرز وديفيد كروننبرغ، ومن الموقعين أيضًا عالم الرياضيات ميخائيل غروموف، والمغنية ماريان فايثفول والكاتب إيمانويل كارير.