كيف تتخلص من الإزعاج على «تويتر»؟

شعار تويتر (أرشيفية: الإنترنت)

قد تسأل، كيف يمكنك تجاهل المتابعين والتغريدات المزعجة على موقع «تويتر» دون علمهم؟ وإليك الإجابة بشكل مختصر وسهل.

إذ سنستعرض معك كيفية تجاهل المتابعين المزعجين على «تويتر» دون علمهم أو إرسال إشعار لهم، حسب «البوابة العربية للأخبار التقنية».

أولًا: كيفية تجاهل الحسابات على «تويتر»:

انتقل إلى صفحة الملف الشخصي للمستخدم.

اضغط على زر القائمة المكون من ثلاث نقاط الموجود في أقصى اليمين بجوار خيار المتابعة Following.

ستظهر لك عدة خيارات بما في ذلك تجاهل أو كتم Mute.

اضغط على تجاهل ثم تأكيد الإجراء.