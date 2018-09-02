كيف تتخلص من الإزعاج على «تويتر»؟

قد تسأل، كيف يمكنك تجاهل المتابعين والتغريدات المزعجة على موقع «تويتر» دون علمهم؟ وإليك الإجابة بشكل مختصر وسهل.
إذ سنستعرض معك كيفية تجاهل المتابعين المزعجين على «تويتر» دون علمهم أو إرسال إشعار لهم، حسب «البوابة العربية للأخبار التقنية».
أولًا: كيفية تجاهل الحسابات على «تويتر»:
انتقل إلى صفحة الملف الشخصي للمستخدم.
اضغط على زر القائمة المكون من ثلاث نقاط الموجود في أقصى اليمين بجوار خيار المتابعة Following.
ستظهر لك عدة خيارات بما في ذلك تجاهل أو كتم Mute.
اضغط على تجاهل ثم تأكيد الإجراء.
ثانيًا: كيفية تجاهل التغريدات المزعجة:
اختر التغريدة التي لا تريدها ثم اضغط فوق السهم الموجود أعلى يمين.
سيظهر أمامك خيارين الأول تجاهل الحساب الناشر للتغريدة Mute @username، والخيار الثاني لا أحب هذه التغريدة I don’t like this Tweet.
يؤدي تحديد الخيار الثاني إلى إصدار تعليمات لخوارزميات «تويتر» لمنع ظهور المشاركات المشابهة في المستقبل.