نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول

من النادر أن تخدم البطارية هاتفك الذكي لمدة يوم بأكمله، وهذا ما يدفع الكثيرين إلى حمل شواحنهم في كل مكان ويسبب لهم مشاكل كثيرة.

لكن هناك بعض الحيل التي يمكن للأشخاص اتباعها لتمكين بطاريات الهواتف من العمل لساعات أطول، نقدِّم لك هنا 5 منها، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز» عن جريدة «ديلي ميل» البريطانية، السبت.

عمر البطارية

يحتاج المستخدم إلى التحقق مع عمر البطارية بين الفينة والأخرى، لكي لا يجد نفسه خارج الخدمة بشكل مفاجئ. وهذه الميزة مهمة، فهي حال كنت تنوي السفر إلى مسافات بعيدة. ويمكن التحقيق من عمر البطارية في أجهزة «iPhone»، من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم البطارية، ثم صحة البطارية. وفي أجهزة «Android» يمكن التحقيق من البطارية من خلال اختيار الإعدادات، ثم الجهاز، ثم البطارية.

شحن البطارية

عادة ما يُطلب من المستخدمين شحن بطاريات هواتفهم بنسبة 100%، لكن خبراء التكنولوجيا يقولون إنه للحصول على بطارية تعمل لساعات أطول يجب شحنها بدرجة أقل من السعة الكاملة. وبينما يؤكد الخبراء ضرورة إبقاء البطارية مشحونة بنسبة أعلى من 50%، فإنهم يوصون أيضًا بأن يكون ذلك بشكل منتظم.

أكثر من شاحن

من المستحسن أن يمتلك المستخدم أكثر من شاحن، بحيث لا تتقطع به السبل بعد نفاد شحن البطارية. ولذلك، ينصح بأن يكون لديك شاحن في المنزل وآخر في العمل وثالث في السيارة. وهناك مَن يفضلون اقتناء شاحن محمول، لا سيما أولئك الذين لا يغلقون هواتفهم إلا نادرًا، الأمر الذي يستنزف شحن البطارية بسرعة بسبب الضوء.

حرارة الجهاز

من المهم أن تحافظ على حرارة مناسبة لهاتفك، الحرارة المرتفعة جدًّا والباردة للغاية يمكن أن تتسبب في فقدان البطارية شحنها في وقت سريع. يقول الخبراء إن درجة الحرارة المناسبة التي يمكن أن تتحملها الهواتف الذكية تتراوح بين صفر و45 درجة مئوية، ويوصون بضرورة عدم تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.