خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 سبتمبر 2018, 10:46 صباحا

أعلنت غوغل أنها لن تطلق ساعتها الذكية هذا العام، بالمخالفة للتقارير التي تحدثت حول إمكانية إطلاق مثل هذه الساعة المسماة Pixel watch.

وكان الكثيرون يتوقعون إعلانها جنبًا إلى جنب مع أحدث هواتفها الذكية الجديدة المسماة Pixel 3 و Pixel 3 XL وأي شيء آخر خططت غوغل لإعلانه، خلال حدثها المزمع عقده 9 أكتوبر، والمتوقع أن يكون مخصصا للأجهزة، وفق «البوابة العربية لأخبار التقنية»، السبت.

وتركز غوغل بدلًا من ذلك على تحسين نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة Wear OS، إضافة إلى تركيزها على العمل مع مصنعي الساعات الذكية، بما في ذلك Fossil و Casio وغيرهم ممن عرضوا ساعات جديدة تعمل بنظامها التشغيلي خلال فعاليات معرض برلين التجاري IFA 2018.

وقال مايلز بار Miles Barr، مدير الهندسة لمنتج Wear OS ضمن غوغل إن الشركة ليس لديها خطط لإطلاق ساعة ذكية هذا العام، وأضاف أن التفكير في ساعة ذكية واحدة تناسب الجميع غير مطروح حتى الآن، وأن تركيز غوغل في الوقت الحالي ينصب على شركائها، كما أكد أحد ممثلي العلاقات العامة في غوغل أن الشركة لن تقوم بإصدار ساعة ذكية خاصة بها هذا العام.

وتتابع الشركة ما يبحث عنه مشترو الساعات الذكية وتنصح مصنعي أجهزة Wear OS بإضافة هذه الميزات، ووفقًا لمايلز بار فإن الشركة لا تريد تطوير ساعتها الذكية الخاصة بها، على الأقل ليس الآن، وذلك تبعًا إلى أنه لا توجد ساعة مثالية لكل شخص، حيث تستهدف بعض الساعات عشاق اللياقة البدنية، في حين تركز ساعات أخرى بشكل أكبر على التصميم، مع عدد قليل من الساعات التي تحاول الدمج ما بين الاثنين.

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