«انستغرام» ستضيف خاصية توثيق الحسابات

«انستغرام» ستضيف خاصية توثيق الحسابات (ف ب)

قررت شبكة «انستغرام» التابعة لمجموعة «فيسبوك» والمتخصصة في خدمات نشر الصور وتسجيلات الفيديو، إضافة خاصية جديدة لتوثيق حسابات الشخصيات والعلامات التجارية الكبيرة والمنظمات.

وأوضح المسؤول عن التكنولوجيا في انستغرام، مايك كريغر، أن علامة زرقاء ستشير إلى أن صاحب حساب ما خضع لمسار تحقق بما يشمل نسخة عن بطاقة الهوية، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال «إبعاد الناس سيئي النية عن شبكتنا مهم جدًا لي»، ولفت إلى أن «هذا الأمر يعني التحقق من صحة هوية الناس الذين يتبعونكم والحسابات التي تتفاعلون معها، فضلًا عن ردع الأشخاص سيئي النية قبل أن يلحقوا أي أذى».

وتأتي هذه المبادرة التي يبدأ تنفيذها في سبتمبر، في وقت تكثف شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وتويتر من الإجراءات الرامية لتفادي حملات التضليل قبل الاستحقاقات المهمة كما حصل قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

كذلك أشار كريغر إلى أن الحسابات الأكثر شعبية عبر الخدمة ستظهر في الأسابيع المقبلة معلومات إضافية بينها تاريخ إنشائها وموقعها والإعلانات التي قد تنشر عليها.

وأعلنت إنستغرام التي اشترتها فيسبوك في أبريل 2012، في يونيو أن عدد مستخدميها النشطين تخطى المليار مستخدم.