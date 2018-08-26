تسريبات حول هواتف «آيفون» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 12:13 مساء

تطلق آبل ثلاثة هواتف جديدة، ومن المتوقع أن تكون جميعها بتصاميم جديدة لا تشابه تصاميمها خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وسيتميز آيفون إكس (2018) بشاشة OLED مقاسها 5.8 بوصة، وكاميرا مزدوجة، ولن يختلف كثيرًا عن آيفون 10. وستبلغ أبعاده (143.6х70.9х7.7) ميلليمتر. أما آيفون 8 بلاس فسيكون بأبعاد (157.53х77.44х7.85) ميلليمتر، وفق «روسيا اليوم» نقلًا عن « لينتا. رو».

كما ستطلق آبل آيفون 9 الذي سيكون أكثر الهواتف الجديدة شعبية، بسبب سعره الرخيص نسبيًا بحسب الشركة، بشاشة LCD قياسها 6.1 بوصة بشاشة أمامية خاصة وخاصية التعرف على الوجوه.

وستتراوح أبعاده ما بين آيفون إكس وآيفون إكس بلاس (150.91х75.72х8.47)، وسيزود الجهاز بإطار من الألومينيوم مثل إطار آيفون 10 من حيث المتانة. ومن المقرر عرض الموديلات الثلاثة لآيفون في 11 أو 12 سبتمبر، وستطرح للبيع في 21 أو 22 من الشهر نفسه.

ويقول المراقبون في الأسواق الإلكترونية إن ظهور هذه الهواتف الجديدة سيؤدي إلى غياب موديلات «iPhone 6s» و«iPhone X» من الأسواق، وسيلغى الأول من المبيعات لأن عمره أصبح 3 سنوات وبات منذ العام الماضي موديلًا قديمًا، كما سيختفي «iPhone X» لأن آيفون 10 الجديد سيكون أفضل وأرخص.

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