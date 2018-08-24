طائرات مسيرة تقدم مساعدة تكنولوجية للمجتمعات الريفية

طائرات مسيرة تقدم مساعدة تكنولوجية للمجتمعات الريفية (أرشيفية:انترنت)

قد تحل الطائرات المسيَّرة محل عمال المزارع في المناطق الزراعية، التي تعاني كبر سن السكان في اليابان.

فمنذ عدة أشهر يختبر مطورون ومزارعون في شمال شرق اليابان طائرة مسيَّرة جديدة يمكنها أن تحوم فوق حقول الأرز وتنفذ مهامًا مضنية في وقت قصير مقارنة بما يستغرقه المزارعون المسنون من وقت للقيام بها، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويقول إيسامو ساكاكيبارا مزارع الأرز البالغ من العمر 69 عامًا وهو من منطقة تومي التي تمد طوكيو بالأرز منذ القرن السابع عشر: «هذه تكنولوجيا متطورة غير مسبوقة»

ويقول مطورو الطائرة المسيَّرة الزراعية الجديدة إنها تقدِّم مساعدة تكنولوجية متقدِّمة للمجتمعات الريفية التي تواجه نقصًا في العمالة مع هجرة الشباب المدن.

وذكر ساكاكيبارا وهو رئيس جمعية «مياغي تومي» التعاونية الزراعية: «بينما نواجه نقصًا في الجيل القادم من المزارعين تقع على عاتقنا مهمة طرح أفكار جديدة لزيادة الإنتاجية ودخل المزارعين من خلال تكنولوجيات حديثة مثل الطائرات المسيَّرة».

ويمكن للطائرة رش حقل للأرز بالمبيدات والأسمدة في نحو 15 دقيقة وهي مهمة تستغرق أكثر من ساعة من أي مزارع، وتضطره إلى جر صهاريج ثقيلة.

وطورت شركة «نايل ووركس»، وهي شركة ناشئة في قطاع الطائرات المسيَّرة، الطائرة «نايل-تي 18»، ويتم اختبارها مؤخرًا بالتعاون مع الجمعية التعاونية وشركة «سوميتومو».

والهدف هو تخفيف العبء البدني وتحسين الإنتاجية في المناطق الريفية التي تواجه منذ عقود انخفاضًا في معدلات المواليد وهجرة السكان.