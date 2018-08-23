أوروبا تطلق قمرًا صناعيًّا لمراقبة رياح الأرض

أوروبا تطلق أول قمر اصطناعي لمراقبة رياح الأرض (ف ب)

أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية، الأربعاء، قمرًا صناعيًّا هو الأول المخصص لمراقبة الرياح في الغلاف الجوي للأرض، بحسب ما أعلنت شركة «أريان سبايس» في بيان.

وانطلق القمر الصناعي «أيولوس» من قاعدة غورو في غويانا الفرنسية، ووُضع في مدار بعد 55 دقيقة، على ارتفاع 320 ألف متر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت «أريان سبايس» إن هذه المهمة هي «الأولى المخصصة لقياس شدة الرياح في كل الأرض».

والقمر مزود بجهاز أُطلق عليه اسم «علاء الدين» مصمم لرسم خرائط تفاعلية بالأبعاد الثلاثة، ومسح غلاف الأرض بالأشعة فوق البنفسجية، وهذا القمر جزء من برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي لمراقبة مناخ الأرض.

وعملية الإطلاق هذه هي الخامسة من قاعدة غورو بصواريخ «فيغا»، وعملية الإطلاق الثانية عشرة الناجحة على التوالي لهذا النوع من الصواريخ القاذفة.

وستكون القاعدة على موعد مع عملية إطلاق جديدة لصاروخ «أريان 5» يحمل مسبارًا إلى مدار كوكب عطارد في الخامس من أكتوبر المقبل.