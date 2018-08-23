أوروبا تطلق قمرًا صناعيًّا لمراقبة رياح الأرض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 11:19 صباحا
أوروبا تطلق أول قمر اصطناعي لمراقبة رياح الأرض (ف ب)

أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية، الأربعاء، قمرًا صناعيًّا هو الأول المخصص لمراقبة الرياح في الغلاف الجوي للأرض، بحسب ما أعلنت شركة «أريان سبايس» في بيان.

وانطلق القمر الصناعي «أيولوس» من قاعدة غورو في غويانا الفرنسية، ووُضع في مدار بعد 55 دقيقة، على ارتفاع 320 ألف متر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت «أريان سبايس» إن هذه المهمة هي «الأولى المخصصة لقياس شدة الرياح في كل الأرض».

والقمر مزود بجهاز أُطلق عليه اسم «علاء الدين» مصمم لرسم خرائط تفاعلية بالأبعاد الثلاثة، ومسح غلاف الأرض بالأشعة فوق البنفسجية، وهذا القمر جزء من برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي لمراقبة مناخ الأرض.

وعملية الإطلاق هذه هي الخامسة من قاعدة غورو بصواريخ «فيغا»، وعملية الإطلاق الثانية عشرة الناجحة على التوالي لهذا النوع من الصواريخ القاذفة.

وستكون القاعدة على موعد مع عملية إطلاق جديدة لصاروخ «أريان 5» يحمل مسبارًا إلى مدار كوكب عطارد في الخامس من أكتوبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد عام من الصمت .. البغدادي يدعو أنصاره إلى عدم التخلي عن «دينهم وجهادهم»
دولى
كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يأتي على هوى إردوغان
اقتصاد
دور «أممي» متصاعد: هل ينتظر برنامج الإصلاح الاقتصادي وصول الخبير الدولي؟
ليبيا
بالصور.. الحجاج الليبيون في مشعر منى
ليبيا
داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من «جيمس بوند»
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - سيولة!
كاريكاتير
سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
العماري لـ«الوسط»: تعداد ليبيا سيصل إلى 8 ملايين نسمة في العام 2030
ليبيا
خبير اقتصادي يقدم اقتراحًا إلى «الرئاسي» لحل مشكلة سعر الصرف
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواصفات السيارة المناسبة لمبتدئ القيادة