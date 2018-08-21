إرجاء إطلاق قمر صناعي أوروبي بسبب الأحوال الجوية

صورة تظهر الصاروخ «أريان 5» حاملاً أربعة أقمار صناعية، 17 نوفمبر 2017 (أ ف ب)

أعلنت شركة «أريانسبايس» إرجاء إطلاق قمر صناعي مصمم لقياس أنماط الرياح في العالم لمدة 24 ساعة بسبب «الأحوال الجوية غير المؤاتية» فوق قاعدة كورو بغويانا الفرنسية.

وأوضحت الشركة في بيان «بسبب الأحوال الجوية غير المؤاتية فوق مركز غويانا الفضائي تم إرجاء العد العكسي النهائي لمهمة (في في 12) التي كانت مقررة في 21 أغسطس 2018»، وفق «فرانس برس».

عملية الإطلاق كانت مقررة في الأساس الثلاثاء عند الساعة 21,20 بتوقيت غرينتش من غوايانا الفرنسية، وأرجئت إلى الساعة 21,20 ت غ من يوم الأربعاء.

وتهدف مهمة القمر «آيلوس» تيمنا بإله الرياح في الميثولوجيا اليونانية، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية إلى تحسين الأرصاد الجوية على المدى القصير وفهم أفضل للتغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان سابق «يحتاج خبراء الأرصاد الجوية بشكل ملح إلى بيانات موثوقة حول الرياح لتحسين دقة توقعاتهم».

وثمة نقص كبير في البيانات المتعلقة بالرياح المدارية، خصوصًا بسبب الغياب شبه الكامل لعمليات الرصد المباشرة لها.

وما أن يوضع القمر «آيلوس» في المدار، سيصبح قادرًا على جمع بيانات من كل أرجاء العالم بما في ذلك مناطق نائية لا توجد فيها محطات أرضية للأرصاد الجوية.

والقمر الصناعي هذا مجهز بتلسكوب ضخم متطور جدًا وجهاز ليدار سمي «علاء الدين». وسيرسل البيانات إلى محطة أرضية في سفالبارد في النرويج. وسيطلق القمر بواسطة صاروخ «فيغا».

و«آيلوس» هو خامس قمر صناعي تطلقه وكالة الفضاء الأوروبية في إطار مهمات «إيرث اكسبلورر». وسبق للمهمات الأخرى أن قاست جاذبية الأرض والحقول المغنطيسية ورطوبة التربة وملوحة المحيطات والغلاف الجليدي.