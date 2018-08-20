توقيف مسؤولين في قطاع الفضاء الروسي بتهمة الاحتيال

قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، 3 يوليو 2013 (أ ف ب)

أوقفت السلطات الروسية ثلاثة مسؤولين كبار في شركة «إنرجيا» المتخصصة في تصنيع المركبات الفضائية «سويوز» ومركبات الشحن «بروغرس»، بتهمة الاحتيال، بحسب ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.

وجاء في البيان أن «مساعد مدير إنرجيا، ألكسي بيلويورودوف، واثنين من مساعديه أُوقفوا ووُجِّهت إليهم تهمة الاحتيال»، وفق «فرانس برس».

وأوضح المصدر أن هذه التوقيفات نفِّذت بعد تحقيقات شاركت فيها أجهزة الأمن الروسية.

وسبق أن نفِّذت مداهمات وتوقيفات استهدفت مسؤولين في قطاع الفضاء في يوليو الماضي، ولكنها كانت في سياق تحقيقات حول «الخيانة العظمى».

ونقلت صحف محلية أن «نحو عشرة موظفين» في قطاع الفضاء يشتبه في أنهم نقلوا معلومات سرية حول برنامج الصواريخ الأسرع من الصوت، لأجهزة استخبارات غربية.

وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين في مارس عن تطوير أسلحة «لا تقهر» ومنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.