توسيع خدمات تطبيق «غوغل Photos»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 12:41 مساء
الخدمة الجديدة تتيح طباعة ألبوم الصور (أرشيفية)

كشفت شركة «غوغل» توسيع باقة خدمات تطبيق «غوغل Photos» من خلال إضافة خدمة طباعة ألبوم الصور.

وتعتمد الخدمة الجديدة على فهرسة البحث وتقوم بأداء الجزء الأكبر من العمل بدلاً عن المستخدم، فبعد تحديد الصور يتم فرزها تلقائيًّا ووضعها في صفحات الألبوم، ويمكن للمستخدم بعد ذلك أن يعيد ترتيب الصور وإضافة تعليقات أسفل الصور، كما توفر خدمة «Photos» اقتراحات لألبومات الصور تلقائيًّا، مثل ألبومات صور العطلات.

وتتوافر وظيفة طباعة ألبومات الصور اعتبارًا من الآن، ويمكن للمستخدم استعمالها عن طريق تطبيق «غوغل Photos» المخصص للأجهزة الجوالة المزودة بنظام «غوغل آندرويد» أو «آبل» (آي أو إس)، ويتم دفع تكلفة طباعة ألبومات الصور عن طريق خدمة «غوغل Pay»، بالتالي يجب على المستخدم إدخال رقم بطاقة الائتمان في مركز الدفع الخاص به في حساب «غوغل».

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