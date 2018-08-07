كيف تحمي نفسك على شبكات الإنترنت العامة؟

معظمنا يبحث عن شبكات الإنترنت العامة (واي فاي) لاستخدامها في المقاهي أو النوادي وأماكن أخرى مشابهة، لكن ذلك يشكل خطرا على أمن معلوماتك وخصوصيتك.

وهناك ضحايا بالآلاف وحوادث اختراق كثيرة تحدث دائمًا في الأماكن ذات شبكات الاتصال المجانية المشتركة، وأغلبية شبكات الاتصال المفتوحة الموزعة للإنترنت معرضة دائمًا لخطر الاختراق الكلي بل واختراق هاتفك أو حاسوبك بسهولة، حسب «البوابة العربية للأخبار القتنية».

ورغم خطورة استخدامها، لا يزال بإمكانك الحد من ضررها عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة:

لا تثق في أي شبكة

البيانات المرسلة والمستلمة من خلال شبكات الواي فاي المفتوحة غير محمية بالتشفير، وبالتالي فمن الممكن أن تكون عرضة لمخاطر الاختراق بكل سهولة، لذلك حيثما أمكن التزم بشبكات معروفة، وإذا استطعت التزم بعدد قليل من شبكات الواي فاي العامة بقدر الإمكان فكلما زاد عدد الشبكات التي تسجّل الدخول إليها، زادت احتمالية أن تتعثر في واحدة تُعرضك لاختراق يؤدي إلى سرقة كلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان والبيانات المهمة الخاصة بك.

تصفح مواقع تدعم بروتوكول التشفير Https

يتيح لك حاليًا متصفح غوغل كروم معرفة متى يستخدم الموقع الذي تزوره اتصال HTTP غير مشفر بدلًا من تشفير HTTPS عن طريق وضع علامة «غير آمن» سابقًا، وهذا التحذيرمهم جدًا لمستخدمي شبكات الواي فاي العامة.

عند تحميل موقع ويب يستخدم برتوكول HTTP لا يكون اتصالك بالموقع مشفرًا، وهذا يعني أن أي شخص على الشبكة يمكنه الاطلاع على معلوماتك أو حتى تعديل محتويات الموقع قبل أن يصل إليك، ولكن باستخدام HTTPS يشفر اتصالك بالموقع لذلك يحظر المتطفلين وستكون بياناتك الشخصية – مثل كلمات المرور أو معلومات بطاقة الائتمان – محمية عند إرسالها إلى الموقع.

لا تعطي الكثير من المعلومات عنك

كن حذرًا للغاية من الاشتراك عند اتصالك بشبكة واي فاي العامة إذا تمت مطالبتك بالحصول على مجموعة من البيانات الشخصية، مثل عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، إذا كنت مضطرًا تمامًا للاتصال بشبكات مثل هذه فكّر في استخدام بيانات بديلة مثل عنوان بريد إلكتروني بديل وليس البريد الأساسي.

تحديث برنامج الحماية الخاص بك

في السنوات القليلة المقبلة، عندما يتم إعتماد معيار WPA3 على أنه بروتوكول الأمان الجديد للشبكات اللاسلكية سيوفر لشبكات الواي فاي العامة المزيد من وسائل الحماية المدمجة، حتى ذلك الحين تعتمد العديد من عمليات الاختراق على الإصدارات القديمة من البرامج، لذا تأكد من تشغيل جميع تحديثات البرامج على الكمبيوتر المحمول أو الهاتف قبل الخروج، بالإضافة إلى ذلك لا تقم بتنزيل أو تثبيت أي شيء جديد على شبكة الواي فاي العامة.

عطل خصائص مشاركة الملفات

عند استخدامك شبكة عامة ستحتاج إلى تعديل بعض الميزات من أجل حمايتك مثل ميزات مشاركة الملفات، ويمكنك فعل ذلك لو أنت من مستخدمي أجهزة الويندوز من خلال الانتقال إلى مركز الشبكة والمشاركة Network and Sharing Center، ثم تغيير إعدادات المشاركة المتقدمة Change advanced sharing، ثم إيقاف تشغيل مشاركة الملفات والطابعات.

بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس iOS، كل ما عليهم البحث عن AirDrop في مركز التحكم وإيقاف تشغيله. وبذلك لا يمكن لأحد في مكان قريب أن يصل إلى ملفاتك، أو يرسل إليك ملفات ضارة تسهل عملية اختراق جهازك، وفق «البوابة العربية للأخبار القتنية».