370 دولارًا غرامة استخدام الأكياس البلاستيكية في تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 02:09 مساء
نورس يحاول الطيران بعدما علق كيس بلاستيكي على رأسه، 17 يولو 2018، شاطئ كاليتا بورتاليس، فالبارايسو، تشيلي (أ ف ب)

بداية من الجمعة، أصبحت تشيلي أول بلد في أميركا الجنوبية يمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في المتاجر بشكل متدرج.

وقال الرئيس سيبستيان بينييرا، خلال مراسم أقيمت في سانتياغو: «أريد أن أشاطركم فرحتي فقد أقرينا القانون اعتبارا من اليوم (الجمعة)» موزعا على الحضور أكياسًا مصنوعة من القماش.

ويمنع القانون توزيع الأكياس البلاستيكية، إلا تلك الموجهة لتوضيب المواد الغذائية «لأسباب صحية أو (..) لتجنب هدر الطعام». ويمنح القانون اعتبارًا من الجمعة مهلة ستة أشهر للشركات الكبرى، وسنتين إلى المتاجر الصغيرة لتطبيق المنع التام.

ومع انقضاء هذه المهلة، ستفرض غرامة قدرها 370 دولارًا على كل كيس بلاستيكي يقدم للزبائن.

وخلال هذه المهلة «يمكن للمتاجر إعطاء كيسين بلاستيكيين كحد أقصى لكل زبون» على ما جاء في النص. وأضاف رئيس البلاد «نحن بلا شك نخطو خطوة كبيرة باتجاه جعل تشيلي بلدا نظيفًا» على صعيد البيئة.
 

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