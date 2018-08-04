تسعة رواد فضاء على متن أولى مركبات ناسا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 10:12 صباحا
صورة وزعتها ناسا تظهر الرواد التسعة الذين سيتوجهون إلى الفضاء خلال العام 2019 (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية أسماء تسعة رواد، بعضهم من المبتدئين، سيتوجهون إلى الفضاء، في 2019 في مركبات من صنع «بوينغ» و«سبايس اكس».

وستسمح هذه الرحلات للولايات المتحدة باستئناف إرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء بوسائلها الخاصة، إذ إن ناسا سحبت مكوكاتها من الخدمة في العام 2011 وكانت تعتمد منذ ذلك الحين على صواريخ «سويوز» الروسية لنقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية. وكانت تضطر إلى دفع 80 مليون دولار عن كل رائد، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وهي المرة الأولى التي تتولى فيها شركات أميركية خاصة نقل الرواد، إذ إن ناسا طلبت في العام 2014 من «بوينغ» و«سبايس إكس» تطوير مركبات قادرة على تنفيذ مهمات كهذه بحلول العام 2019.

وأقامت ناسا مراسم لتقديم الرواد التسعة وهم سبعة رجال وامرأتان في هيوستن في ولاية تكساس.

وستجري «سبايس إكس» في نوفمبر 2018 رحلة تجريبية من دون ركاب، في حين يتوقع أن تنقل أول دفعة من رواد الفضاء ومن بينهم روبرت بنكن ودوغلاس هرلي في أبريل 2019.

وتطور «بوينغ» المركبة «ستارلاينر» التي سيشارك رائدان مخضرمان في تجاربها، وهما إريك بو (53 عامًا) وكريستوفر فرغسون (56 عامًا). وسترافقهما أيضًا نيكول أونابو مان التي لم يسبق لها أن سافرت إلى الفضاء، والرائدة المخضرمة سونيتا وليامز (52 عامًا).

وأوضحت ناسا أنها «وقعت عقدًا لست مهمات مع أربعة رواد كحد أقصى في كل واحدة، مع كل من الشركتين».

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