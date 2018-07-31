اوبر تتخلى عن تطوير شاحنات ذاتية القيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 10:26 صباحا
اوبر تتخلى عن تطوير شاحنات ذاتية القيادة (ف ب)

قررت «اوبر» التخلي عن برنامج تطوير شاحنة ذاتية القيادة للتركيز على مشاريع السيارات من دون سائق على ما أعلنت المجموعة  الاميركية.

وقال اريك ميهوفر الذي يشرف على دائرة «اوبر ادفانسد تكنولوغيز غروب» في رسالة الكترونية «قررنا أن نتوقف عن تطوير برنامج الشاحنات المستقلة وأن نركز حصرًا على السيارات الذاتية القيادة»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضاف «نظن أن تركيز طاقتنا ومهارات الفريق برمته على السيارات هو الطريق الفضلى».

وكانت اوبر أعلنت في مارس الماضي أنها بدأت تسيير شاحنات مستقلة على طرقات الولايات المتحدة لنقل بضائع على مسافات طويلة.

وتواصل اوبر نشاطاتها في مجال النقل البري التقليدي مع تطبيق «اوبر فرايت» الذي يشكل من 2017 وسيطا بين سائقي الشاحنات والشركات الراغبة بنقل بضائع على ما أوضحت المجموعة.

وبدأت اوبر خوض مجال الشاحنات المستقلة بعدما اشترت شركة «اوتو» الناشئة العام 2016، وأعلنت الأسبوع الماضي استئنافا تدريجيًا لتجارب سيارتها ذاتية القيادة على الطرقات العامة بعد وقفها بسبب حادث أدى إلى وفاة امرأة في مارس الماضي.

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