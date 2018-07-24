«ألفابت» تكسر التوقعات بنتائج

رمز غوغل على شاشة كمبيوتر في بكين في 23 مارس 2018 (أ ف ب)

حققت «ألفابت» الشركة الأم لمجموعة غوغل نتائج ربعية متينة تجاوزت توقعات السوق.

وتأتي هذه النتائج، رغم الغرامة القياسية البالغة 4,34 مليارات يورو، التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية بسبب الموقع المهيمن لنظام «أندرويد» لتشغيل الهواتف الذكية.

واستأنفت الشركة العملاقة في مجال الإنترنت هذا الحكم، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء.

وتأثرت أرباحها الصافية في الربع الثاني من السنة بهذا الحكم، متراجعة بنسبة 9,3 % لتصل إلى 3,2 مليارات. إلا أن عائدات الشركة ارتفعت بنسبة 26 %، مقارنة بما كانت عليه قبل سنة لتصل إلى 32,7 مليارًا متجاوزة توقعات المحللين.

وارتفعت أسهم «ألفابت» بنسبة 4,5 % في مداولات بعد إغلاق الأسواق المالية ما قد يشكل مستوى قياسيًا جديدًا لهذه الشركة العملاقة، إذا تأكدت بعد فتح البورصات الثلاثاء.

وقالت المديرة المالية للشركة روث بورات: «سجلنا أداءً متينًا جدًا. استثماراتنا توفر تجارب رائعة للمستخدمين ونتائج قوية للمعلنين وفرص عمل جديدة لغوغل وألفابت».

وفرض الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، غرامة قدرها 4,34 مليارات يورو (خمسة مليارات دولار) على الشركة التكنولوجية العملاقة، لاستغلالها بطريقة غير قانونية الموقع المهيمن لنظامها لتشغيل الهواتف الذكية.

واتهمت المفوضية الأوروبية «غوغل» باستخدام نظام «أندرويد» للترويج لاستخدام محركها للبحث والقضاء على المنافسة.

وفي الربع الثاني استمرت الوحدة، التي تشمل محرك البحث وخدمة «يوتيوب» في توفير الجزء الأكبر من عائدات الشركة مع 32,5 مليارا دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت الإعلانات مصدر الدخل الرئيسي في «غوغل» مع 28 مليارًا في الربع الذي انتهى في يونيو، أي بارتفاع نسبته 24 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.