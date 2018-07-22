زجاج جديد لهواتف أكثر قوة

أطلقت شركة كورنينغ جيلاً جديدًا من الزجاج المستخدم في حماية الهواتف الذكية من الصدمات، لكنه أكثر تطورًا ومتانة.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن «Gorilla Glass 6» يتميز عن الجيل السابق من الزجاج الواقي للهواتف بمتانة أكبر بمقدار الضعف تقريبًا، فهو يحمي هياكل الهواتف وشاشاتها من التحطم حتى عندما تقع لتصطدم بأرض صلبة من على ارتفاع 1.6 متر، حسب «روسيا اليوم».

كما يتميز الزجاج الجديد عن «Gorilla Glass 5» بقدرة أكبر على مقاومة الخدوش الناجمة عن الأجسام الحادة والصلبة، ويسمح لشرائح «NFC» بالاتصال بالأجهزة الإلكترونية بشكل أفضل.