نجاح إشعال محركات «أريان 6»

أعلنت مجموعة أريان غروب أن اختبار إشعال محركات الصاروخ أريان 6 قد تمّ بنجاح (ا ف ب)

أعلنت مجموعة أريان غروب الأوروبية أن اختبار إشعال محركات الصاروخ «أريان 6» قد تمّ بنجاح، في ما يمهّد الطريق أمام تقدّم كبير في مجال الرحلات الفضائية.

واستغرق هذا الاختبار دقيقتين، في قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وهذا المحرك البالغ طوله 13 مترًا مخصص للصواريخ القاذفة «أريان 62» و«أريان 64» والطوابق الأولى من صواريخ فيغا-سي.

وقالت المجموعة الأوروبية المالكة لشركة أريان سبايس الفضائية إن هذا النجاح يشكّل نقطة مهمة، في تطوير الصواريخ الأوروبية المستقبلية. وأطلق على هذا المحرّك اسم «بي 120 سي».

وتقول أريان غروب إنها ستجري اختبارين إضافيين لتقييم هذا المحرّك قبل الإطلاق التجريبي إلى الفضاء في العام 2019.

