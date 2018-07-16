كائنات غريبة تتأرجح بين الحيوانات والنباتات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 10:24 صباحا
أحد الحيوانات المكتشفة (الإنترنت)

اكتشفت أربعة أنواع من الكائنات الفطرية الدقيقة غير المعروفة، في محمية «Kedrovaya Pad» الطبيعية في بريموريه الروسية.

وتعد هذه الفطريات التي تسمى علميا ميسيتوزا، كائنات وحيدة الخلية ذات صلة بكائنات الأميبا الترابية، تتغير في شكلها بحسب فترات نموها، فهي أحيانًا تشبه الفطر وأحيانا تشبه حيوانا دقيقًا، بحسب العلماء الذين اكتشفوها.

واكتشف هذه الكائنات علماء الأحياء الدقيقة في جامعة موسكو الحكومية، في أثناء جمعهم لعينات من لحاء الأشجار في المحمية، وفق «روسيا اليوم».

وأكد العلماء الروس أن أحد هذه الأنواع الأربعة، المسمى Stemonaria rufipes، نادر جدًا ولم يرصد من قبل إلا في اليابان وكوستاريكا.

وغالبًا ما تسمى هذه الأنواع من الكائنات الدقيقة بفطريات-حيوانات لأنها تقع على الحدود بين التصنيفات النباتية والحيوانية. ومع أنها لا تمتلك أعضاء حسية ودماغًا، إلا أنها قادرة على التحرك والتعلم.

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