الوردي هو أقدم لون في السجل الجيولوجي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 10:11 صباحا

اكتشفت دراسة حديثة من جامعة أستراليا الوطنية أن اللون الوردي هو أقدم لون في السجل الجيولوجي.

يأتي ذلك بعد أن وجد باحثون صبغات وردية قديمة في صخور بلغ عمرها 1.1 مليار سنة، في أعماق الصحراء الكبرى بحوض تاوديني في موريتانيا، وفق «سي إن إن بالعربية».

ورغم أن خبرًا كهذا قد يكون صاخبًا للعديد من الأشخاص، إلّا أنه لا شك بأن أكثر من سيتأثر به هي «ملكة اللون الوردي» كيتين كاي سيرا، شخصية مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تلبس غير اللون الوردي منذ أكثر من 35 عامًا.

واشتهرت كيتين كاي في السنوات الماضية كأكثر امرأة وردية اللون في العالم، إذ إن المرأة التي تبلغ من العمر 54 عامًا التزمت بارتداء واستخدام اللون الوردي –وترفض ارتداء أي لون آخر– على مدى القرون الثلاثة الماضية، حتى في المناسبات الرسمية، كالجنازات.

وغالبًا ما تنشر كيتين كاي، التي تعمل ممثلة ومغنية، صورًا من حياتها الشخصية على صفحتها في موقع التواصل انستغرام، والتي يتابعها من خلالها أكثر من 79.2 ألف شخص من حول العالم.

ولا يقتصر اللون الوردي على ملابس كيتين كاي، إذ إنها صبغت شعرها باللون الوردي، فضلاً عن تصميم منزلها في كاليفورنيا باللون الوردي بالكامل، وحتى صبغ شعر كلبها «كيسيز» باللون الوردي ليتناسب مع أسلوب حياتها المرح والوردي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحدهم استعان بإطار شاحنة للوصول لأوروبا..البحرية الإسبانية تنقذ 340 مهاجرًا
دولى
بالفيديو: ترامب يخرق المراسم الملكية خلال لقاء الملكة إليزابيث
دولى
بالفيديو: موقف محرج للعناصر المشاركة في استعراض احتفالات «يوم الباستيل» بفرنسا
دولى
«غايم اوف ثرونز» و«نتفليكس» في صدارة ترشيحات «إيمي»
ثقافة وفن
اختيارات «عمروش» في منتخب ليبيا تثير التساؤلات بين خبراء الكرة
رياضة محلية
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
شاكيرا تزور بلدة والدتها شمال لبنان
منوعات
رفض طعن الأهلي طرابلس .. والاثنين موعدًا لنهائي الكأس
رياضة محلية
الكهرباء: 1350 ميغاوات عجزًا.. وطرح الأحمال 6 ساعات
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك