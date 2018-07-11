أفضل تطبيقات السفر على هاتفك الذكي

يمكن لتطبيقات السفر مساعدتك في كل شيء أثناء رحلتك، بداية من التخطيط لاختيار وجهة السفر وحتى عودتك من الرحلة.

وإليك قائمة أفضل تطبيقات السفر لهواتف أندرويد التي تشمل المهام والأمور التي تحتاج القيام بها، حسب «البوابة العربية للأخبار التقنية».

المساعدة في تحضير حقائب السفر

باك بوينت PackPoint من أهم تطبيقات السفر، كل ما عليك أن تخبره أين ستذهب، ومتى، وماذا ستفعل – نوع الرحلة عمل أم ترفيه أم زيارة شاطىء - وسيقوم التطبيق بإنشاء قائمة تفصيلية بالمستلزمات المقترحة لحقيبتك.

ويتوافر تطبيق PackPoint مجانًا، ومتاح له ترقية اختيارية لمرة واحدة بقيمة ثلاثة دولارات ستعمل على إزالة الإعلانات وتمنحك القدرة على إنشاء قوالب التعبئة المخصصة الخاصة بك. كما تتكامل النسخة المدفوعة من التطبيق مع تطبيق TripIt أحد أفضل تطبيقات تنظيم السفر مما يعني أنه يمكن استيراد خطط السفر الخاصة بك تلقائيا وإنشاء قوائم التعبئة حتى قبل أن تجيب على أسئلة تطبيق PackPoint عن الرحلة.

إعداد الخرائط من أجل تنقل أسهل أثناء السفر

لا شك أن الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد على علم جيد بخرائط جوجل Google Maps. ولكن ما قد لا تدركه – أو ربما تكون نسيته – هو أنه من خلال تخطيط صغير يمكنك تنزيل جميع البيانات التي تحتاجها عن أي مدينة ستزورها إلى تطبيق خرائط جوجل مسبقًا. وبهذه الطريقة يمكنك استخدام خرائط جوجل في حال عدم توفر الإنترنت لديك أثناء تجوالك وترحالك أو استخدامها في المناطق التي لا تحتوي على إشارات قوية لبيانات الهاتف المحمول كما ستمكنك هذه الخطوة من تجنب استهلاك بيانات الهاتف المحمول دون داع أثناء سفرك.

تنظيم رحلتك الجوية قبل السفر

TripIt من أهم تطبيقات السفر التي ستحتاج إليها ويعتبر هو الاختيار المناسب إذا كنت شخصًا كثير السفر، فهو سيساعدك على جمع خطط السفر الخاصة بك كلها في مكان واحد ومتابعتها بكل سهولة بما في ذلك الرحلات الجوية وحجز الفنادق ورحلات التنقل داخل البلد التي ستزورها.

العثور على أفضل الرحلات الجوية

تعتبر خدمة رحلات غوغل Google Flights أفضل بديل لجميع تطبيقات وخدمات العثور على رحلات الطيران.كل ما عليك فعله هو فتح متصفح كروم في نظام أندرويد والانتقال إلى خدمة رحلات Google Flights. هي ليست تطبيقًا بنظام أندرويد، ولكنها ستوفر لك البحث عن الرحلات عبر جميع شركات الطيران. يمكنك حفظ أو مشاركة مسارات الرحلات المحتملة، ثم حجز رحلة مباشرة مع أي شركة طيران تختارها، وفق «البوابة العربية للأخبار التقنية».

متابعة ميزانية السفر الخاصة بك

يتيح لك تطبيق Expensify تتبع ميزانية السفر الخاصة بك بكل بساطة من خلال التقاط صور الإيصالات بهاتفك – أو توجيه الفواتير والإيصالات عبر البريد الإلكتروني – ثم استخراج التفاصيل ذات الصلة وتنظيمها في التقارير. يتوفر التطبيق لمستخدمي الويب أيضًا، ويقدم عمليات دمج مباشرة للتصدير باستخدام QuickBooks و Xero وخدمات المحاسبة الأخرى.

البحث عن شبكات الواي فاي

يمكن أن يساعدك تطبيق Datally من غوغل في تقليل استخدام بيانات الهاتف بعدة طرق، ولكن الميزة الأكثر ملاءمة للسفر هي قدرته على تزويدك بقائمة تفاعلية بشبكات Wi-Fi المتوفرة في مكان قريب. ستتيح لك معرفة ما إذا كانت محمية بكلمة مرور أم لا ويمكنها أيضًا مساعدتك في التنقل بالقرب من أي منها بنقرة واحدة.

تحويل العملات

يعتبر XECurrency من أفضل التطبيقات المستخدمة في تحويل العملات، إذ يدعم جميع عملات العالم ويقوم بتحديث الأسعار بشكل فوري، كما إنه متوفر مجانًا بالإعلانات أو بتكلفة 2 دولار للإصدار المميز بدون إعلانات.