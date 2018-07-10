هاتفان مميزان من سامسونغ قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 10:39 صباحا

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتفين جديدين سيحدثان فرقًا في سوق الأجهزة الذكية، وفق تأكيدات مدون شهير.

ووفقًا للمدون المعروف باسم آيس يونيفرس، فإن سامسونغ ستطلق هاتف «Galaxy X»، في يناير، خلال معرض CES-2019، حسب «روسيا اليوم»، الإثنين.

ويتوقع أن يأتي الجهاز بهيكل قابل للطي من المنتصف، وشاشتي عرض يمكن تحويلهما إلى واحدة كبيرة بحجم شاشات الحواسب اللوحية تقريبًا.

أما هاتف «Galaxy S10» فمن المفترض أن يظهر في فبراير، خلال معرض MWC-2019، ويأتي بمواصفات تجعله أحد أفضل الهواتف الذكية، كالكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات ومعالج سريع الأداء وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

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