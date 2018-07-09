حماية أقوى ضد الاختراقات في إصدار آيفون الجديد

تطلق آبل قريبًا التحديث السنوي من نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة «آي أو إس» (iOS)، وهو الإصدار الجديد «iOS 12» الذي قامت آبل بمعاينته، وطرحت الإصدار التجريبي العام له في نهاية يونيو.

على الرغم من أن النظام يحمل العديد من الميزات الجديدة مثل الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد وميزة وقت الشاشة (Screen Time) لتطبيق حدود زمنية لتقليل استخدام التطبيقات، والتي قد تستحوذ على الكثير من الاهتمام عند إطلاق الإصدار الجديد بشكل علني خلال سبتمبر، إلا أن نظام التشغيل «iOS 12» يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال مهم آخر: وهو مجال أمن الهواتف الذكية، حسب «البوابة العربية للأخبار التقنية».

ومن أبرز نقاط قوة الإصدار الجديد «حماية أقوى ضد الاختراقات».

فعندما يريد أحد الأشخاص اختراق هاتف آيفون دون إذن منك –سواء كان هاكر أو وكيلًا لإنفاذ القانون– فإنه غالبًا ما يفعل ذلك عبر استخدام طرق فك تشفير غير مصرح بها، مثل إجراء محاولات متعددة للدخول إلى الهاتف في تتابع سريع.

تعمل شركة آبل مع نظام التشغيل «iOS 12» على تقليل نطاق الوقت الذي يمكن أن يكون فيه هذا الأمر فعالاً. حيث إذا لم يتم إلغاء قفل هاتف آيفون لمدة ساعة، فسيقوم بتبديل منفذ «Lightning» إلى حالة «شحن فقط»، مع تحييد محاولات سحب البيانات من خلاله.

كان الحد الزمني السابق المسموح به هو سبعة أيام، لذا فإن هاتف آيفون الذي سيعمل بنظام التشغيل «iOS 12» سيحظر الوصول بسرعة أكبر، على الأرجح قبل أن يحاول أي شخص بدء فك تشفير الهاتف المسروق أو المضبوط من قبل وكالات إنفاذ القانون.