خبراء ينتشلون شظايا نيزك من المحيط الهادئ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 10:18 صباحا

انتشلت مجموعة من الخبراء شظايا نيزك سقط في مياه المحيط الهادئ، على بعد 25 كيلومترا عن شاطئ ولاية واشنطن في الولايات المتحدة.

ونقلت بوابة «Space.com» الإلكترونية أن الخبراء في مركز ليندون جونسون لإدارة الرحلات الفضائية، يعتقدون أن وزن النيزك بلغ طنين. أما أكبر شظاياه فبلغ وزنها 4.4 كيلوغرام، حسب «روسيا اليوم»، السبت.

وبحسب البوابة، فإن هذه العملية جرت في 7 مارس الماضي.

ووصلت سفينة البحوث العلمية الأمريكية نوتيلوس، في 2 يوليو، إلى منطقة سقوط النيزك مرة أخرى، حيث أخذت عينات من تربة قعر المحيط بواسطة غواصتي «رقيب» و«هرقل» الصغيرتين.

واتضح بعد إجراء التحليل المخبري أن إحدى العينات تحوي شظيتين صغيرتين من النيزك. ومن غير المستبعد أن تحتوي عينات أخرى على شظايا جديدة.

وقال مارك فرايس، من مركز ليندون جونسون، إن الشظيتين جزء من سطح النيزك الخارجي. وسيسمح التحليل اللاحق لهما بتحديد نوع النيزك الذي سقط في المحيط الهادئ.

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