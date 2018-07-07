5 ألوان جديدة لهواتف آيفون المنتظرة

تعتزم شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون إضافة ألوان جديدة لتشكيلة أجهزة هواتفها لعام 2018.

ووفقًا المحلل مينغ تشي كو، من مجموعة TF International Securities للأوراق المالية، والذي لديه تاريخ حافل من التنبؤ الدقيق لخطط آبل، فإن الشركة تفكر في 5 ألوان لتشكيلة هواتف آيفون iPhone 9 القادمة هي الرمادي والأبيض والأزرق والأحمر والبرتقالي، حسب «البوابة العربية للأخبار التقنية»، الجمعة.

ومن المتوقع أن تتضمن التشكيلة هاتف آيفون منخفض التكلفة بشاشة ممتدة من الحافة إلى الحافة من قياس 6.1 إنش، والذي سيكون له تصميم مماثل لهاتف iPhone X، مع تزويده بتقنية التعرف على الوجه Face ID، إضافة إلى استخدام شاشة بتقنية LCD الأقل تكلفة بدلاً من OLED مع كاميرا خلفية واحدة فقط.

وكانت الشركة استخدمت تاريخيًا ألوانا ساطعة لزيادة مبيعات أجهزة هواتف آيفون iPhones وأجهزة iPods من الفئة المتوسطة، حيث ظهر اللون الأزرق سابقًا مع جهاز iPhone 5c البلاستيكي متوسط التكلفة، ولكن لم يستخدم اللون البرتقالي أبدًا مع أي جهاز آيفون سابق، مما قد يعزز من إمكانية استخدامه ضمن أحد الأجهزة الجديدة، وبالمقارنة مع ما هو موجود حاليًا، فإن هواتف iPhone 8 تأتي باللون الرمادي والفضي والأبيض، ونسخة باللون الأحمر.

ويتوقع مينغ تشي كو أيضًا أن يأتي هاتف آيفون iPhone 11 Plus، أو النسخة الأكبر حجمًا من هاتف iPhone X، بشاشة من قياس 6.5 إنش، مع ثلاث خيارات لونية هي الأسود والأبيض والذهبي، مع الإشارة إلى قيام شركة آبل بطرح هاتف iPhone X باللون الأسود والأبيض، ولكن ظهر سابقًا نماذج أولية باللون الذهبي المحمر، وهو اللون الذي لم يصدر بعد، مما يلمح إلى إمكانية وجود خيار لوني جديد قد يصل السوق في النهاية.