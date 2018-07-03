«فيسبوك» تقرّ بخلل في نظامها

«فيسبوك» تقرّ بخلل في نظامها (ف ب)

أقرت مجموعة «فيسبوك»، الإثنين، بوقوع خلل لمدة بضعة أيام أدى إلى رفع الحظر الذي يفرضه بعض مستخدميها على أشخاص لا يرغبون بالتواصل معهم عبر الموقع، وصّحح هذا الخلل الذي طال 800 ألف مستخدم.

وقال إرين إيغان المسؤول في فيسبوك: «ندرك أهميّة أن يُتاح للأشخاص حظر مستخدمين آخرين»، مقدّمًا اعتذار المجموعة ممن تأثروا بهذا الخلل، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويؤدي حظر مستخدم ما مستخدمًا آخر إلى منعه من قراءة منشوراته ومراسلته.

وتحاول «فيسبوك» أن تعيد تنظيف صورتها بعد فضيحة الشركة البريطانية «كامبريدغ اناليتيكا» التي أدخلتها في تحقيقات حول استغلال بيانات مستخدميها.

وكانت الشركة التي عملت للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2016 تورطت في جمع معلومات عن 87 مليون مستخدم لـ«فيسبوك»، لكنها نفت أن تكون استغلت هذه البيانات لصالح حملة ترامب.

ومنذ تكشّف تلك القضية في مارس، تعهّدت «فيسبوك» باعتماد الشفافية، وصارت تكشف من تلقاء نفسها عن وقوع أي خلل في النظام الخاص بـ«فيسبوك».