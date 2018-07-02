ميزة جديدة لمشرفي المجموعات في «واتساب»

على غرار الميزة التي تقدمها تيليغرام، طرح تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري ميزة جديدة للمسؤولين في المجموعات (Groups).

,تمنح الميزة الجديدة للمسؤولين القدرة على أن يكونوا المستخدمين الوحيدين، في المجموعة، القادرين على إرسال الرسائل، وفق «البوابة العربية للأخبار التقنية»، الأحد.

وأوضح «واتساب» بأن هذه الميزة ستكون مفيدة للأشخاص مثل المدرسين، الذين يمكنهم إنشاء مجموعة لفصلهم ويكونوا هم الوحيدين القادرين على إرسال الرسائل.

صرح التطبيق عبر مدونته: «اليوم نطلق إعدادًا جديدًا للمجموعة حيث يستطيع المشرفون فقط إرسال رسائل إلى مجموعة، وهي إحدى الطرق التي يستخدمها الأشخاص في استخدام المجموعات في تلقي الإعلانات والمعلومات الهامة، بما في ذلك الآباء والمدرسون في المدارس والمراكز المجتمعية والمنظمات غير الربحية، ولقد قدمنا ​​هذا الإعداد الجديد بحيث يمكن للمشرفين الحصول على أدوات أفضل لحالات الاستخدام هذه».

ويمكن تمكين هذه الميزة من خلال الانتقال إلى معلومات المجموعة، ثم التوجه بعد ذلك إلى إعدادات المجموعة، ثم اختيار إرسال الرسائل، واختيار «Only Admins»، كما تتوفر هذه الميزة حاليًا لمستخدمي نظام «iOS»، وستصل قريبًا لمستخدمي نظام «أندرويد».