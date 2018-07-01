ميزة جديدة لمستخدمي «يوتيوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 10:38 صباحا

أطلق موقع «يوتيوب» لبث المقاطع المصورة ميزة «صورة داخل صورة» (PiP)، تتيح لمستخدمي نظام أندرويد متابعة فيديوهاتها بالتزامن مع استخدام تطبيقات.

ولن يضطر المستخدمون لدفع أي مقابل مادي للحصول على هذا الميزة، التي كانت متاحة فقط لدى مشتركي «YouTube Premium» و«YouTube Red»، إلا أنها تقتصر حاليًا على مستخدمي الموقع في الولايات المتحدة فقط، وفق «روسيا اليوم».

وسيتمكن مستخدمو أندرويد أوريو، الذي يستحوذ على 5.7% فقط من أجهزة أندرويد المستخدمة حاليًا، من الحصول على هذه الميزة، فيما تخطط الشركة المملوكة لغوغل لإتاحتها لعدد أكبر من المستخدمين، إلا أنه سيتعين عليهم الانتظار لفترة طويلة من الوقت.

وتسمح هذه الميزة بمشاهدة فيديوهات «يوتيوب» في أثناء استخدام تطبيقات أخرى، دون أي مشاكل في الانقطاع.

لكن الخدمة الجديدة المجانية لا تدعم الفيديوهات التي تتضمن محتوى موسيقيًا، وسيتمتع بهذا الخيار أعضاء «YouTube Premium» فقط.

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