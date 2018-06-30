آثار القطب الشمالي في خطر

صورة ملتقطة في 27 سبتمبر 2015 في الشمال القطبي لكندا (أ ف ب)

تندثر آلاف المواقع الأثرية في جوار القطب الشمالي سريعًا، بسبب التغيّر المناخي الذي يضرب تلك المنطقة بوتيرة كبيرة.

وتضم مناطق الشمال الكبير 180 ألف موقع أثري، معظمها في المناطق القطبية في النرويج وكندا وألاسكا، أدى الطقس البارد والجاف إلى الحفاظ عليها بشكل جيد جدا، وفق ما جاء في دراسة منشورة الخميس في مجلة «أنتيكويتي» العلمية.

لكن التغيّرات الطارئة على المناخ وارتفاع حرارة الأرض «تدمّر القسم الأكبر من هذا الإرث الثقافي والبيئي» في المناطق الشمالية، بحسب الباحثين الذين استندوا إلى خلاصات 46 دراسة سابقة، وفق «فرانس برس».

ويشير الباحثون إلى خطرين على وجه الخصوص «تصاعد وتيرة ذوبان الجليد» في المناطق التي كان الجليد فيها دائما، و«عوامل التعرية الساحلية» الناجمة عن ارتفاع مياه البحار وعن ازدياد العواصف. ويؤدي هذان العاملان إلى اختفاء قرى قطبية كثيرة.

وقال ماكس فريسين المتخصص في علم الآثار القطبي في جامعة تورونتو وأحد معدي الدراسة «إنها كارثة، معظم المواقع ومنها مواقع مهمة جدًا اختفت».