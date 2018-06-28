الجيل السابع من الرجل الآلي «آسيمو» هو الأخير

الجيل السابع من الرجل الآلي «آسيمو» هو الأخير (ف ب)

أعلنت شركة هوندا اليابانية الخميس أن الجيل السابع من الرَجل الآلي «آسيمو» قد يكون الأخير، لكنها ستواصل صنع روبوتات من أنواع أخرى.

وقال متحدث باسم الشركة: «سنواصل تصميم روبوتات على شكل إنسان، لكنها قد لا تحمل اسم آسيمو»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبدأت هوندا تصميم الرجل الآلي «آسيمو» في منتصف الثمانينات وصدر أول طراز منه في العام 2000، ثم تلته ستة أجيال حتى العام 2011.

وتطوّرت طرازات هذا الروبوت على مرّ السنوات، وصار الجيل السابع منه يمشي ويركض ويقفز ويستخدم أصابعه الخمسة لسكب شراب من زجاجة إلى كأس ويفهم حديث ثلاثة أشخاص يتكلمون معًا.

وإضافة إلى هوندا، عملت منافستها في قطاع السيارات «تويوتا» في مجال تصميم الرجل الآلي، مع تطوير مهارات متخصصة منها العزف.