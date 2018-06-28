«فيسبوك» توقف مشروع طائرات مسيّرة لتوفير الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 10:16 صباحا
صورة ملتقطة لعلامة «فيسبوك» في مانشستر بإنجلترا، 22 مارس 2018 (أ ف ب)

أعلنت «فيسبوك» وقف البرنامج الذي أطلقته سنة 2014 بهدف تصنيع أسطول من الطائرات المسيّرة تتيح النفاذ إلى الإنترنت في المناطق المحرومة من هذه التقنية.

وأكدت المجموعة في البيان الذي أصدرته في هذا الشأن عن نيتها مواصلة تطوير الأجهزة الطائرة لتوفير الإنترنت في المناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع شركائها على الإنتاج الصناعي، وفق «فرانس برس».

وتعتزم «فيسبوك» إغلاق مكاتبها في بريدجووتر في جنوب غرب إنجلترا، حيث كان يطوّر مشروع «أكويلا» لطائرات بلا طيّار تعمل بالطاقة الشمسية.

وقال يائيل ماغواير مدير قسم الهندسة في «فيسبوك»: «عندما أطلقنا هذا المشروع في العام 2014، قليلة كانت الشركات المهتمة بهذا المجال»، غير أن جهات متعددة للملاحة الجوية استثمرت في هذه التكنولوجيا لاحقًا، مما دفع «فيسبوك» إلى وقف مشروعها.

وأعلن المسؤول أن «فيسبوك» تتعاون خصوصًا مع «إيرباص» على تطوير طائرات شمسية من دون طيّار اسمها «هابس».

وتعمل «غوغل» من جهتها على مشروع «لون» الذي يوفّر النفاذ إلى الإنترنت في المناطق المعزولة من خلال مناطيد هيليوم تحلّق في الستراتوسفير.

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