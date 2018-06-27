«فيسبوك» تسمح بنشر إعلانات مرتبطة بالعملات الافتراضية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 12:54 مساء
«فيسبوك» تسمح بنشر إعلانات مرتبطة بالعملات الافتراضية (ف ب)

أعلنت مجموعة «فيسبوك» الأميركية الثلاثاء أنها عدلت عن قرار حظر الإعلانات المرتبطة بالعملات الافتراضية، مثل البيتكوين.

وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي في رسالة نشرتها على مدونتها أنها ستسمح «بنشر الإعلانات التي تروج للعملات المشفرة من قبيل مروجين معتمدين»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

غير أن فيسبوك ستبقي على حظر نشر الإعلانات المرتبطة بنوع خاص من الصفقات وعمليات حشد المال بالعملات المشفرة الرامية إلى استحداث عملة افتراضية لبيعها لمستثمرين.

وبات ينبغي للمروجين الراغبين في نشر إعلانات لمنتجات أو خدمات بالعملات الافتراضية على فيسبوك أن يتقدموا بطلب لتقييم مدى أهليتهم لذلك.

وكثيرة هي عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة التي تعدّ البيتكوين من أشهر نسخاتها، ويقدر سعر صرف البيتكوين راهنا بقرابة 6 آلاف دولار، في حين أنه كان يوازي حوالى 20 ألف دولار في ديسمبر 2017.

وأوضحت فيسبوك، «سوف نستمع للتعليقات لتقييم مدى فعالية هذه السياسة وسوف نواصل سبر أغوار هذه العملات، وقد نعيد النظر في سياستنا مع مرور الوقت إذا اقتضى الأمر ذلك».

وكانت فيسبوك قد حظرت في يناير نشر إعلانات على موقعها مرتبطة بالعملات الافتراضية، وحذت حذوها مجموعات أخرى من قبيل «تويتر» و«سناب تشات» و«غوغل».

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