الذئاب تنمو في فرنسا

ارتفع عدد الذئاب في فرنسا إلى 430 بحسب التعداد الشتوي (أ ف ب)

ارتفع عدد الذئاب في فرنسا إلى 430 بحسب التعداد الشتوي، الذي نشره الاثنين، المركز الوطني للصيد والحياة البرية، لكنه لم يبلغ بعد الحد الذي يمكن القول معه إن هذا النوع قابل للاستمرار في هذا البلد.

وقال المركز: «كل المؤشرات التي بحوزتنا تدلّ على نمو سريع للذئاب في كلّ فرنسا»، وفق «فرانس برس».

لكن هذا النوع لم يبلغ بعد العتبة، التي يمكن القول معها إنه صار قابلًا للاستمرار، وهي 500 ذئب.

ومع انتهاء شتاء 2017-2018 كان العدد المقدّر للذئاب 430، أي بنموّ قدره 20 % عن السنة الماضية، بحسب ما قال المركز في بيان.

وارتفع كذلك عدد المناطق التي تتواجد فيها الذئاب بشكل ثابت، من 57 في شتاء 2016-2017 إلى 74 في الشتاء الماضي، أي بنسبة 30 %.

وتستند تقديرات أعداد الذئاب إلى 750 مؤشرًا، منها آثار الأقدام، والمعاينة، وأجهزة التصوير الخفية.

وتعمل السلطات على حماية هذا النوع من خلال تحديد سقف للعدد المسموح قتله.

وتأمل السلطات أن يصل عدد الذئاب في فرنسا إلى 500 في العام 2023، رغم غضب الرعاة من هذه الحيوانات التي تفترس مواشيهم.