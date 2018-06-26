مؤشر جديد على ذكاء «ابن عم الإنسان»

صورة ملتقطة في 2 يوليو 2008 لمجسم لإنسان نيادنيرتال في المتحف الوطني لما قبل التاريخ في فرنسا (أ ف ب)

تبع إنسان نيانديرتال، «ابن عم» الإنسان الحديث، والذي انقرض قبل ثلاثين ألف عام، أساليب معقّدة للصيد، في مؤشر جديد على مدى ذكاء هذا النوع البشري.

وقالت سابين غودزينسكي ويندهاوزر الباحثة في مركز الدراسات عن تطوّر السلوك البشري في ألمانيا «تشير أبحاثنا إلى أن إنسان نيانديرتال كان يقترب من الحيوانات ويطلق رماحه من مسافة قريبة جدًا».

وأضافت: «الصيد بهذه الطريقة يتطلّب تخطيطًا دقيقًا، إذ ينبغي على الصيادين أن ينصبوا الكمائن ويتعاونوا بشكل وثيق مع بعضهم»، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

ونشرت الباحثة دراستها في مجلة «نيتشر إيكولوجي آند إيفولوشن».

ويقول العلماء إن إنسان نيانديرتال ظهر في أوروبا قبل 300 ألف سنة، وانقرض قبل ثلاثين ألفًا في ظروف ما زالت غير واضحة تمامًا، ولم يبق من بعده على وجه الأرض من الأنواع البشرية سوى الإنسان الحديث.

وتضيف هذه الدراسة مؤشرًا جديدًا، على أن إنسان نيانديرتال كان أذكى وأكثر تطوّرًا، مما كان يُعتقد في السابق.

ومنذ العثور في بريطانيا وفي ألمانيا على رماح خشبية عمرها 300 ألف سنة، بدأت الأوساط العلمية تدرك أن إنسان نيانديرتال كان قادرًا على صنع الأدوات، وليس الإنسان الحديث فقط.