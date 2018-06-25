الهررة تقتل مليون زاحف يوميًا في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 10:07 صباحا
تقضي الهررة الشاردة على أكثر من مليون حيوان زاحف في أستراليا يوميًا (أ ف ب)

أظهرت دراسة نشرت الاثنين، أن الهررة الشاردة تقضي على نحو مليون حيوان زاحف في أستراليا يوميًا، كما أن بقاء أجناس عدة بات مهددًا.

فمنذ وصول الهررة إلى استراليا، مع طلائع المستوطنين الأوروبيين قبل قرنين، قضت هذه الحيوانات على أجناس عدة. ولم تؤت محاولات تطهير الهررة وتقليص عددها حتى الساعة بالنتائج المرجوة، وفق «فرانس برس».

وأجرى الباحثون في جامعة تشارلز داروين دراستهم، بالاستعانة بأكثر من 10 آلاف عينة غذائية جمعها علماء من سائر أنحاء أستراليا، عن طريق الفضلات أو محتوى معدة هذه السنوريات.

وقال المسؤول عن الدراسة جون فوينارسكي: «في المعدل، يقضي كل هر بعد عودته للحياة البرية على 225 حيوانًا زاحفًا في السنة»، لافتًا إلى أن هذه السنوريات في أستراليا تقتات أكثر على هذه الحيوانات، مقارنة مع مثيلاتها في البلدان الأوروبية أو الأميركية.

وأضاف: «بعض الهررة تلتهم كميات هائلة من الزواحف. وجدنا نماذج كثيرة لهررة فردية تقتات على السحالي، مع رقم قياسي لأربعين سحلية مختلفة عثر عليها في معدة هر واحد».

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة «وايلدلايف ريسرتش»، ثمة 250 جنسًا مختلفًا من الزواحف وقعت ضحية الهررة بينها 11 جنسًا مهددًا.

لكن يصعب تحديد الأثر المباشر للهررة، لأن أعداد أكثرية الزواحف غير معروفة.

وتعيش ملايين الهررة الشاردة في أستراليا، وهي تصنف على أنها المسؤولة الرئيسية عن المعدل المرتفع لانقراض الثدييات في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللون التيفاني يغزو موضة الصيف
أناقة وجمال
المصرف المركزي ينفي وجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الكبير
ليبيا
القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما
ليبيا
السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية ...
ليبيا
المجلس الأطلسي: 4 مجموعات مسلحة تسيطر على طرابلس وتتلاعب بمؤسسات الدولة
ليبيا
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
معهد أميركي: موسكو أظهرت قدرة على انتهاز الفرص في ليبيا
ليبيا
تقرير: اشتعال الحرب السياسية في مونديال روسيا.. والفيفا تفتح تحقيقًا
رياضة عالمية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟