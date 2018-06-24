البرازيل تستعيد 50 ببغاء مهدد بالإنقراض

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 12:44 مساء
أعلنت وزارة البيئة البرازيلية أن حوالى خمسين ببغاء أزرق من جنس مهدد بالانقراض ستعاد إلى البرازيل (أ ف ب)

 تستعيد البرازيل 50 ببغاء أزرق من جنس مهدد بالانقراض، في الربع الأول من 2019، حسب وزارة البيئة.

ويصل وزير البيئة البرازيلي أدسون دوارتي، الأحد، إلى بروكسل لتوقيع بروتوكول اتفاق مع بلجيكا وألمانيا لإطلاق هذه العملية، وفق بيان للوزارة نقلته «فرانس برس».

وتنتمي هذه الببغاوات إلى جنس يعرف باسمه العلمي «سيانوبسيتا سبيكسي»، وهي طيور متحدرة من شمال شرق البرازيل، ولم يعد هناك سوى بضع عشرات منها في الأسر. ويراوح طول هذه الطيور بين 55 سنتيمترا و60 ويقرب وزنها من 350 غرامًا في مرحلة البلوغ.

وستوضع الببغاوات المعادة في مرحلة أولى داخل مركز خاص للتحضير للتزاوج وإعادة الدمج سيتم تدشينه في 28 يونيو في برلين.

بعدها ستعاد هذه الطيور إلى البرازيل، حيث ستسلم لمركز متخصص في إعادة الدمج بمساحة 29 هكتارًا في منطقة محمية في ولاية باهيا (شمال شرق). وسيبدأ إطلاق بعض هذه الطيور في الطبيعة خلال العام 2021.

وبحسب وزارة البيئة، سمحت المبادرات الحكومية بالاشتراك مع مؤسسات خاصة محلية وعالمية، بزيادة عدد أفراد هذا النوع من 79 في 2012 إلى 158 في 2018.

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