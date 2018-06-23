«فيسبوك»: إجراءات جديدة للتحقق من صدق البيانات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 05:32 مساء
أعلنت فيسبوك الخميس إطلاق نظام للتحقق من صحة الصور والتسجيلات المصورة (أ ف ب)

أطلقت مجموعة «فيسبوك» نظامًا للتحقق من صحة الصور والتسجيلات المصورة، في إطار جهودها لمواجهة حملات التضليل.

وستستعين «فيسبوك» بتقنيات التلقين التلقائي وأدوات تقنية أخرى للتصدي للصور والفيديوهات التي تنطوي على تلاعب، وفق ما نشرت «فرانس برس»، الجمعة.

وأوضحت المسؤولة في «فيسبوك»، تيسا لاينز، عبر مدونة الشركة: أن «أحد التحديات لمكافحة التضليل هو أنه يتجلى بطرق مختلفة تبعًا لأنواع المضامين والبلدان».

وأضافت: «في مواجهة ذلك، اختبرنا تقنيات التحقق من صدقية الصور والفيديوهات في أربعة بلدان. هذا الأمر شمل الصور المتلاعب بها (على سبيل المثال توليف فيديو لإظهار أمر ما لم يحصل حقيقة) أو تلك المقدمة خارج سياقها (على سبيل المثال صورة من مأساة سابقة يتم نسبها لنزاع دائر حاليًا)».

وفي ظل الانتقادات التي وجهت إلى الشبكة لسماحها بحملة أخبار كاذبة ممولة من روسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، ضاعفت «فيسبوك» جهودها لوقف الحسابات المزيفة ونشر الإشاعات.

ولفتت لاينز إلى أن جهود التحقق من الوقائع على الشبكة باتت تشمل أربعة عشر بلدًا، وهو رقم مرشح للازدياد خلال هذا العام. ويستعان بشركاء مستقلين لإجراء عمليات التحقق التي تدفع بـ«فيسبوك» إلى التحرك ضد المسؤولين عن الأخبار الزائفة.

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