«إنستغرام» تتخطى عتبة المليار مستخدم

شعار انستغرام معكوسًا في حدقة عين شابة (أ ف ب)

تخطت «إنستغرام» عتبة المليار مستخدم نشط، في إنجاز يعكس الاقبال المتزايد، ولا سيما من الشبان، على شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لـ«فيسبوك».

وأتى الاعلان عن هذا الانجاز خلال فعالية نظمها رئيس الشركة كيفن سيستروم في سان فرانسيسكو، الأربعاء، وكشف خلالها النقاب أيضًا عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق المحترفين نشر مقاطع فيديو طويلة يمكن أن تصل مدة الواحد منها الى الساعة.

وقال سيستروم: «لدينا الآن مجتمع مكوّن من مليار مستخدم»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبعد أن كان عدد مستخدميها في سبتمبر لا يزيد عن 800 ألف، أصبحت «إنستغرام» اليوم رابع شبكة للتواصل الاجتماعي يبلغ عدد مستخدميها أكثر من مليار شخص. والشبكات الثلاث الاخرى التي سبقتها إلى هذا الإنجاز مملوكة جميعها لـ«فيسبوك»، وهي إضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي نفسه، الذي يزيد عدد مستخدميه حاليًا عن ملياري مستخدم، خدمتا المراسلات الفورية «واتساب» و«مسنجر».

وبذلك تكون «إنستغرام» تمكنت من تخطي منافسيها الرئيسيين «تويتر» و«سناب تشات»، ونجحت كذلك في المهمة التي يعاني فيها «فيسبوك» من مشاكل جمة ألا وهي اجتذاب فئة الشباب.

وأسست إنستغرام في 2010 قبل أن يستحوذ عليها «فيسبوك»، في 2012 مقابل حوالى مليار دولار.

وبحسب شركة ايماركتر، يفترض أن تبلغ العائدات الإعلانية المتوقع أن تحققها شركة «إنستغرام» هذه السنة حوالى 5,5 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 70% عن العام الماضي.