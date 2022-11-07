الفيدرالية قد تكون هي الحل (5)

سبق وأن تناولت وضع ليبيا عندما أُعلن استقلالها، وبينت أن تقرير الأمم المتحدة الصادر سنة 1952 يقول بوضوح وبساطة: «أن ليبيا ثالث أفقر دولة في العالم..» وأشرت أكثر من مرة إلى أن هبة، ولا أقول قرضًا، وصلها من دولة غانا خلال فترة حكم (نكروما) قيمته ربع مليون جنيه إسترليني، وأنه خلال عام الشر سنة 1947 وصلت الباخرة فوزية، التي بعثها الملك فاروق، وكانت مملوءة بالقمح والشعير والفول والحمص والعدس وزيوت الطبخ، مع أطباء إلى بنغازي، واستقبلها أعيان بنغازي ووقف شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي، وأنشد قصيدة مطلعها: (عليك يامصر بعد الله نعتمد *** أنت الغوث والرجاء والأمل). وقلت أنه لتتغلب على أزمتها المالية وافقت على تأجير قاعدة الملاحة إلى أميركا.

كل ذلك ذكرته من أجل توضيح الحالة الاقتصادية البائسة، ومع ذلك وعلى الرغم من هذا الفقر وجلوسنا على مقاعد من الصفيح في مدرسة (لوتوجروبا) التي أصبحت في ما بعد، نظارة للمعارف وانتقلت مدرستنا إلى مدرسة الأمير. وهناك كان يوزع علينا التمر والجبن من مساعدات الأمم المتحدة، فيما تُفصل وتحاك ملابسنا من أقمشة سكائب مساعدات النقطة الرابعة. وكان التعليم مجانيًا، وليس من وسيلة لخروج المرء من بئر الفقر سوى سلم التعليم، ولم تبخل حكومة برقة الفيدرالية عليه بشيء؛ بل دعمته بالوسائل كافة. وكان المجال مفتوحًا على مصراعيه للمتفوقين، فما إن تنتهي السنة الدراسية الثانوية حتى ينتظر طلابها أسماء العشرة الأوائل، مهما كان وضعهم الاجتماعي، من دون تفضيل طالب عن آخر، المتفوقون فقط الذين يوفدون للدراسة من مختلف التخصصات في عواصم العالم المتقدم والأوروبي. لا أحد يستطيع أن يقول أنه خلال الحكم الفيدرالي كان هناك ضيم وقهر وكيل بمكيالين.

الاستقلال نص على قيام دولة فيدرالية بثلاث ولايات. وكان التقسيم المالي محددًا بنسب، أعلاها لطرابلس ثم برقة والثالثة فزان وذلك نسبة للتعداد السكاني. وهكذا بدأت ليبيا مسيرتها، وتميزت برقة بأن سكان عاصمتها من أغلب المدن الليبية! إذ لم يكن مواطنوها من قبائل برقة فقط. وكان لكل ولاية قوانينها وحكومتها.

يوم 24/ 4/ 1963 أعلن إلغاء النظام الفيدرالي وقيام دولة المملكة الليبية المتحدة. أحتاج إلى أن أعود إلى الوراء قليلا لأصف لكم، بعين صبي لم يتجاوز عمر ست عشرة سنة كيف كان الحال خلال أيام النظام الفيدرالي الأخيرة؟

وفي تلك الفترة، لعلها ما بين نهاية سنة 1961 وبداية 1962، تمخض في ذهني مشروع (جتوني) وهي تلك اللعبة التي لم يكن منها في بنغازي سوى واحدة في المقهى الرياضي وأخرى في نادي الهلال. وأذكر أنني أقنعت ابن عم لي، وكان من تجار سوق الظلام أن يشتري لي جتوني وأضعه في قهوة عقيلة و«المكسب بالنص!» وكان المكسب أكثر بكثير من دخل المقهى، وسريعًا ما أصبح الجتوني اثنين، وأصبحت القهوة بدون قهوة، يعني قازوزة فقط وجتوني!

كان العديد من الإيطاليين المولودين، في طرابلس قد تحصلوا على الجنسية الليبية، وبسبب أصولهم كانت حركة التجارة في طرابلس زاهرة متنوعة وأكثر شمولية، وبالتالي كان لها في الشرق والجنوب سوق رائجة.

في ذلك الوقت كانت طرابلس، بباراتها ونواديها الليبية، وحركة فتيات طرابلس الإيطاليات وخروجهن جماعات مع شباب من ملتهم أماسي العطلات، تبدو وكأنها قطعة من روما! وكان هناك نشاط تجاري كبير، وكانت هي التي تمول ليبيا بأغلب احتياجاتها من روما!

والمواطن الذي يعود مخمورًا من، طرابلسن أو أنه تناول مشروبه المتوفر ببارات رسمية حتى بن جواد، أو الذي شرب نبيذه بحانة في بن غشير المرخص لها والقريبة من مطار طرابلس، قد يقبض عليه البوليس البرقاوي بمجرد وصوله مطار بنينا، إن فاحت منه رائحة الخمر! ويودع الحجز ويعرض في اليوم التالي على القاضي، وما زلت أذكر أحد موظفي الحكومة الاتحادية، البارزين، الذي وصل من طرابلس تفوح منه رائحة الخمر، فقبض عليه، وأودع الحجز ولكن النيابة أفرجت عنه لأنه تعاطاها في ولاية لا تمنع تداولها! كان لطرابلس قانون يمنح تراخيص للحانات، ولا يمنع تناول الخمر. أما في بنغازي فثمة قانون يحرم الخمر، ولكنه يمنح تراخيص بيعه للأجانب! باختصار شديد، كان لكل ولاية قوانينها.

وبسبب هذه المفارقات، وأيضًا ما عاصرته زمن الجماهيرية، ثم من بعد سقوطها، من تخبط وحلول غير منطقية ومتسرعة لم تنته مشاكل ومآسي الخمر ومنعه، متجاهلين أنه كان مشكلة في العديد من دول العالم، بما في ذلك أميركا الفيدرالية! ودول إسلامية متشددة باتساع العالم، ولكن لم يتوقف أبدا لا تناوله ولا تهريبه ولا تصنيعه، ولا مغبة ذلك كله، ولذلك أرى أن أضيف حلقة فلعلها تكون سطرًا، قد يساهم في حل هذه المشكلة، التي يخطيء من يقول أن الخمر الممنوع تمامًا، لا يتوفر (تمامًا) في ليبيا، ولا يباع مع أشياء أخرى. ومعذرة! فقد أكون قد كررت، في مقالي هذا، معلومات قد سبق وأن أشرت لها، لأنني أرى في التأكيد عليها ضرورة.