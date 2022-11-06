تآثر الرواية والصحافة: البدايات

رغم أن أول صحيفة مطبوعة، في العالم، ظهرت في ألمانيا بداية القرن السابع عشر (سنة 1609) إلا أن علاقة الصحافة بالأدب لم تبدأ في التشكل إلا في القرن الثامن عشر، عندما لم تعد الصحف تقتصر على نشر الأخبار والمعلومات، وأفسحت مساحة معتبرة للأدب، فدخلت الصحافة والأدب في تفاعل خصب، كان من جرائه أن طور الأدب الصحافة التي، بدورها، طورت الأدب. وبلغ هذا التضافر شأوا كبيرا في القرنين اللاحقين.

سنهتم في السطور التالية بعلاقة الصحافة بالرواية والتآثر الفعال بينهما.

بغض النظر عن أن بعض الأعمال الأدبية القديمة التي ينظر إليها الآن على أنها روايات، من مثل الجحش الذهبي لأبوليوس، 125- 180م (الذي تتنازع ملكيته ليبيا والجزائر) ودون خيخوتة لسرفانتس (1547- 1616م) التي نشرها على جزئين بين سنتي 1605- 1615، إلا أنه يؤرخ لظهور الرواية برواية دانييل ديفو (1660- 1731م) روبنسون كروزو المنشورة سنة 1719، أي مع نهاية العقد الثاني من القرن الثامن عشر، وخلال العقود اللاحقة من هذا القرن أخذت الرواية طريقها إلى الصحافة، ولكن ليس من خلال النشر، وإنما من خلال الإعلان عنها والترويج لها.

نشر الروايات مسلسلة في الصحف بدأ في فرنسا سنة 1836 حين خفض صاحب إحدى الصحف قيمة الاشتراك في صحيفته من ثمانين فرنك إلى أربعين ورفع من سعر الإعلانات لأجل جذب مزيد من القراء إلى صحيفته من خلال نشر الروايات مسلسلة في الصحيفة، الأمر الذي احتذته بعض الصحف البريطانية في نفس الفترة تقريبا.

هذا التحول أثر على الرواية من ثلاثة جوانب، فعلى الجانب الأول ساهم في نشر جنس الرواية ولفت اهتمامات القراء إليه، نظرا لانخفاض سعر الصحف وارتفاع ثمن الكتاب. ومن الجانب الثاني أثر في مواضيع الروايات بحيث اجتهد الروائيون في أن تكون مواضيع رواياتهم لصيقة بالحياة اليومية السارية في المجتمع وتناول القضايا محل الاهتمام العام حينها.

ومن الجانب الثالث أثر هذا تأثيرا بالغا على شكل الرواية ذاتها من حيث هي جنس أدبي، وتجلى هذا التأثير في تقسيم العمل الروائي إلى فصول متقاربة الطول تستجيب لمتطلبات المساحة المتاحة.

كما أننا نلمح حرصا شديدا على أن تكون هذه الفصول وحدات شبه مستقلة مكتفية بذاتها وتقفل عند نقطة تشويقية تجعل القاريء المتتبع متشوقا إلى معرفة ما الذي سيحدث في الحلقة التالية، على غرار ما نلمسه في المسلسلات التلفزيونية اليوم.

في المقابل أثرت هذه العملية على الصحف من جانبين. الجانب الأول تجاري يتمثل في توسع انتشارها وازدياد عدد المعلنين على صفحاتها. وفي الجانب الثاني محاولة الكتاب الصحفيين، بالذات كتاب الاستطلاعات والتحقيقات، تبني بعض عناصر الكتابة الروائية في أعمالهم، من مثل الوصف المتئد وإحكام مستوى السرد وجمال الأسلوب.

* اعتمدنا في هذا المقال على عدة مراجع بالإنغليزية من خلال النت، لم نر داعيا للإحالة إليها هنا، لأننا استفدنا منها في الجانب المعلوماتي، وليس الآراء.