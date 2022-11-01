يوميات صحفية أجنبية

عزمتُ مساءً، حين التقيت في الفندق زملاء صحفيين، على مرافقتهم إلى مدينة أجدابيا، فالأخبار القادمة من هناك، أن قوات تحاصر المنطقة، وأن قتالا ضاريا على وشك أن يندلع. طرق باب غرفتي بعيد الفجر، شاب من المدينة، تطوع بسيارته الخاصة لنقل الصحفيين حيث شاءوا، غادرنا الفندق دون خشية الطريق، ودون حراسة ولا علم أي مسؤول. وفي كل قرار اتخذته دون روية، يخطر جدي على البال، وما يشد عزمي أنه ردد كثيرا وهو يروي لي سيرته، أن الحرب تبلبل العقل، لأن لا روية فيها فأي تروٍ خطر.

وقد حكى لي كيف أنه أراد أن لا ينتقل من المكان الذي تمترسوا فيه، بعد أن جاءتهم أوامر عسكرية من القيادة بتركه. قال: قلت في نفسي متوجسا نغادر المكان، الذي نعرف إلى ما لا نعرف، في صحراء غادرة شرسة، وفي محاورتي هذه مع نفسي سبقني الآخرون في المغادرة، لم أفطن إلا وأصوات سيارات بعيدة، فهرولت مسرعا، لقد أدركت أنها قوات العدو تزحف باتجاه موقعنا، طبعا تهت في الصحراء وقد ضيعت زملائي. لم تنقذني إلا المصادفة، حيث مرّ على بعد مني راعٍ مع إبله، من أضحى دليلي. لقد تاه جدي كثيرا في صحراء فزان، لكن المصادفة كانت الخليل من لم يغدر به البتة، جدي هو الخلّ لي، من كان دائما النبراس وشمعة ظلمة نفسي.

حين دخلنا أجدابيا، استولت الشمس على كبد السماء، كما تبين لنا أن قوات النظام استولت على المدينة، واستولى الهلع علينا جميعا باستثناء السائق الشاب، من يواجه خطر أن يعدم من قبل عدوه، فقد عزم على الخروج بسرعة ودون تردد، وبكفاءة وعزم الروح القائدة توغل في الصحراء. قطع بالسيارة كسيف كثبان الرمال، عندها رجوت أن تنبثق، ما بين عجاج وغبار الرمال وصهد الشمس، مصادفة جدي، فظهر في الأفق كائن يتلحف السواد، مسلحا بمدفع «آر بي جي»، قلت للسائق هذا أفغاني لا محالة، فأجابني لكنه يقاتل معنا. من جدي كنت أعرف أن الحرب جلابة، وقد تجذب الغريب قبل القريب، المهم أنه بات المنقذ، ولما أطلقت عليه السلام بالعربية، أجابني بإنجليزية دلقة، ثم راوغ أثناء حديثه معنا، كي لا يفصح عن أي شيء يخصه، ولما أبعدنا عن الخطر، خصني بالقول إن الحاكمية لله وإنهم قادمون لتنفيذ إرادة الله.

عدنا سالمين غانمين أرواحنا، إلى مربط الفرس كما يقول العرب، فندق «أوزو» محل إقامتنا ببنغازي، التي وصلناها مساء، فاستحممت وتقوت، ثم اتجهت نحو ساحة الحرية التي لا تنام. الساحة المليئة بالخيام التي تتنوع، مما يسمى بيت الشعر المحلي، ما يخاط عادة من بقايا الأقمشة المتوفرة ومن هذا يضج بالألوان الزاهية، وأوتاده عادة من أغصان الأشجار، إلى آخر تقليعة دولية في صناعة الخيام، التي أيضا داخلها تزخر بالبشر المنغمسين في مناقشات حول وضع الحال وآمال المستقبل. أولئك المتحاورون مختلفون في الأعمار والأشكال واللباس وفي الأفكار طبعا، وبينهم صحفيون من كل حدب وصوب، الذين اندسست بينهم. غير أني تنقلت بين عديد الخيام، رغبة في المعرفة وفضولا نسائيا في البحلقة!، ما دفعت ثمنهما الصقيع الشديد، بالإضافة إلى المطر المنهمر كنهر سماوي، ما يضرب المحيط عند شاطيء البحر حيث مضرب الخيام، التي في واحدة منهما استمعت إلى نقاش تخلله موقف طريف: شاب ملتحٍ على نسق الإخوان المسلمين، أي يطلق اللحية ويحلق الشارب، في وسط حلقة من شباب يمارونه في الشكل واللباس، الشاب مركز الحلقة يلقي كلمة، كأنه يعتلي محراب مسجد، فيكرر كلمة الله ومحمد النبي، ما جعلني لا أطلب من أحد ترجمة الفحوى. لكن فجأة قاطعه شاب، دك رأسه من خارج الخيمة وقاطع شيخ الجلسة، بكلمات متدفقة وسريعة، مما أربك المقام وكسر إيقاعه، فصار ليس من بد البحث عن معين للترجمة، لحسن الحظ أن زميلا صحفيا عربيا فرنسيا كان هناك، فترجم لي أن الشيخ قال: ولى عهد الحزبية، فلا حزب بعد موقعة الأحزاب هذه، غير حزب الله، فقال له الشاب المقاطع ساخرا: يا شاب قالها قبلك، شيخكم الأكبر الديكتاتور معمر القذافي، في كتابه الأخضر، من تحزب خان، وأنت وأمثالك كنتم في حزب الإخوان المسلمين، ولم تأخذوا إذنا من أحد، فليس من أحد بحاجة لإذن، ليعتقد ما يعتقد، وينضوي في حزب سري في الأخير. وقد ضجت الساحة بالتكبير، مما نتج عنه انفضاض الجلسة، فسارعتُ نحو مبنى المحكمة، حيث سطح جدار منها حول إلى شاشة كبيرة، التي تنقل ساعتها ما تبث محطة الجزيرة التلفزيونية الدولية، إلى الشاشة تتطاير أحذية جمهور المشاهدين من يتعدون المئات، وكان المنقول مباشرة خطابا للزعيم الليبي.

تلك الواقعة المفارقة، آلاف من أحذية تتطاير كما طيور غبن، توجه إلى الديكتاتورية والقهر والعسف، مما أسهم في جعلي شخصية أخرى، في ما بعد كرست عمري، أن أطارد طيور الحرية أينما كانت لأطير معها. أيضا اهتممت بالجانب الكاريكاتيري للديكتاتور، فالتفت إلى شخصيات كموسوليني وهتلر وأمثالهما، ما كان الفضل فيه إلى العقيد وخطاب الأحذية ذاك، فمميزات خطبه المشابهة لطرائقه العجائبية في السياسة والحياة.