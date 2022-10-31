4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية

ربطتني بالمهندس المرحوم محمد المنقوش علاقة مباشرة، كانت ودودة وبسيطة للغاية، ومتواضعة حد الروعة. لم أحس، وكذلك رفاقي، أننا مرؤوسون منه، وكان بمقدوره أن يخصم من رواتبنا بسبب غيابنا، والنزق المتكرر، وخروجنا أثناء ساعات الدوام، وأحيانا عدم العودة! والغياب. لم أكن، وكذلك صديقي المرحوم عمر بن حميد، ملتزمين تماما مثلما كان صديقنا إبراهيم سعد الربع، وعلى الرغم من ذلك، كان المرحوم المهندس محمد المنقوش يتعامل ويتصرف معنا وكأننا أخوته الصغار المسؤولون منه، وكان يوجهنا من دون أن نشعر أنه يعرف كل الخطط التي ننفذها لتحقيق أغراضنا، من تسلل من العمل أثناء الدوام، أو الغياب المبرر، بل يتعامل معنا كصبيين لم يصلا بعد إلى نضج، يساعدهما على أن يكونا موظفين يسعيان نحو تحسين وضعهما والترقي فيه. بالنسبة لي ركز بذكاء شديد على أن أهتم بالدراسة، لأنها وسيلتي للخروج من دائرة الفقر، حتى إنه نبهني إلى أنني لا أملك شيئا لتحسين وضعي سوى فرصة الدراسة، وكان يعرف حجم صداقتي وعمر بن حميد، وهو أيضا، كان من الذين قربهم إليه، واستغربت كثيرا عندما عرفت أنه يعرف عائلته كلها وعدد أخوته ووالده وأيضا عمه وأبناء عمومته. وفي معرض نصيحة منه أخبرني أن لعمر أخوة أكبر وأصغر منه، وحالتهم المادية طيبة، وأن لهم عمارة، وكان عمر بالفعل، يقيم مع أسرته كافة في مبنى من ثلاثة أدوار، وكانت كثيرة العدد. ونبهني إلى أنني أكبر أخوتي، وأكثرهن بنات ونسكن بالإيجار، وليس لدي فرصة واحدة للخروج من هذا الحال إلا بالدراسة، ثم أشار إلى أن والد عمر أصغر بكثير من والدي. وما زلت أذكر عندما أضاف: «الجمعة الماضية كان حاضرا في مباراة الأهلي والهلال في ملعب البركة" ثم أضاف "وهو أهلاوي..» ثم أضاف متبسما: «وأنت هلالي، وغالبا تخسرون أمام الأهلي..» حديثه معي ظل هكذا بمثل هذه البساطة، كنت حينها لم أتجاوز السادسة عشرة من عمري، وهو مهندس مسؤول. وشخصية حازمة ومتبسمة على الدوام. وبسبب شخصيته هذه سريعا ما جعل قسم المياه من أنجح الأقسام، وفرض احترامه على رجال تلك المصلحة، وكثيرا ما رأيته في مواقع العمل وكأنه عامل وليس مديرا. كان نموذجا رائعا هو ورفاقه لبوادر رجال دولة المملكة الليبية.

ذات يوم كان يقرأ صحيفته اليومية، عندما جئت إليه بالبريد اليومي، رافع رأسه فوقها، من بعد أن حييته، وقال لي: «أنا لم أرك تقرأ في جريدة أبدا، صاحبك إبراهيم يقرأ في كل ما يصل مكتبنا من جرائد ومجلات..» وبالفعل كان إبراهيم يعود إلى بيته بالصحف التي ينتهي منها المهندس محمد المنقوش، واستطرد: «لا بد أن يستفيد المرء من القراءة مهما كانت بسيطة" واستطرد: «اسمع ماذا استفدت أنا هذا الصباح، من القراءة: الكاتب يقول «التجربة معلمٌ جيدٌ»، فهي لا تجعلك تنقطع عن الدراسة.." ثم نظر إليّ وقال: «أنا زعلت واجد عندما علمت أنك تركت الدراسة...» فأجبته سريعا: «لا.. لا. أنا غبت فقط، لكن ما زلت مسجلا وأنوي مواصلة دراستي..» ولم أكن حينها صادقا، أجابني: «إن شاء الله. أنا لا أريد أن أزعل منك.. فلا تترك دراستك أبدا، ومهما حدث. وانتبه رفيقك عمر عندهم عمارة، وأنت عندك الستر وسمعة سي عقيلة فلا تعبث بها..».

في ذلك اليوم أخبرت عمر عن العمارة التي يملكونها، وأذكر أنه ضحك كثيرا وقال لي مازحا: «بالله لو توفي الشايب، بعد عمر طويل، وقسمنا العمارة، تطلع حصتي (البانيو، ولوندينو!».

كان حرص المنقوش على مواصلتي الدراسة حقيقيا وصادقا، ولم تنقطع صلتي به أبدا، حتى عندما أصبح وزيرا، بل وسألني إن كنت أود أن أنتقل معه إلى الإسكان، وكانت سعادته غامرة عندما علم أنني منتسب للجامعة، وأنني سألتحق به بعد تخرجي. ولكنني لم أفعل، وظللنا أصدقاء خصوصا من بعد سكنا معا في شارعين متقاربين في منطقة بلعون، في بنغازي. وكثيرا ما يسألني أن نذهب سويا إلى الأستاذ محمد مصطفى الفرجاني، المعروف في سوق الحشيش بالشيخ الفيتوري، وهو أحد أقرب أصدقاء صادق النيهوم وخليفة الفاخري، فلقد كان صديقة ورفيقة أثناء دراستهم الثانوية، والحقيقة أن الشيخ الفيتوري، أحد مثقفي بنغازي الحقيقيين، ولكن المرض أقعده، فكان كلما عاد من رحلة عمل بحضر له نوع السيجار الفاخر الذي كان يفضله، وظللت أترقب زيارتنا له رفقة المرحوم محمد المنقوش. كان المرء بإنصاته إلى الشيخ الفيتوري يتعلم!