التعليم بحاجة لإعادة التأهيل

المدرسة لها دور مهم في رسم معالم شخصية الطفل، فوفق الدراسات العلمية الحديثة فإن نسبة كبيرة من عملية بناء المنظومة الأخلاقية الفردية وتبني القيم العامة وعملية اتخاذ القرارات تتشكل من خلال مقاعد الدراسة والمنهج الدراسي. الجزء المكمِل لتشكل الشخصية يتكون عبر التجارب اليومية والاحتكاك المجتمعي بين الأهل والأصدقاء والجيران وزملاء الدراسة، أو ما يعرف بالوسط الاجتماعي المحيط بالطفل في سنين حياته المختلفة.



مع بداية العام الدراسي الجديد لهذه السنة، طالعتنا القنوات المرئية والصفحات الرسمية على ما تم الإعداد له لاستقبال الوفود الطلابية لهذه السنة. المدارس العامة بكوادرها تستقبل طلابها لعام جديد، نتمنى أن يكون سعيدا وآمنا ويمضي سلسا لأجيالنا الصغار الذين بلغ عددهم أكثر من مليونيي طالب وطالبة لكل المراحل الدراسية العامة ما قبل الجامعة. يمثل العدد ما يقارب ثلث عدد سكان ليبيا في مجمله مما يمثل الشريحة الأكبر من عدد السكان المحتاجة للاهتمام والرعاية والإعداد الجيد.



نحن إذن أمام كتلة مهمة من الجيل الواعد الذي نأمل أن يصادفه المستقبل المشرق الذي يليق به، وأن يُعد الإعداد الجيد ليكون ساعدا قويا يبني ويعمر ويوحد، ما فشل فيه أجداده.

المباني المدرسية والكادر الوظيفي ومخازن الكتب التي كانت مستعدة وجاهزة، وقد وزعت على الطلبة كما جرت العادة، في أحسن ظروفها منذ خبرنا التعليم الحكومي في بلادنا لعقود خلت. لكنها ذات المباني الخرسانية والمعلم نفسه الذي يمارس المهنة دون إلمام بالتطور الحاصل في طرق التعليم والكتاب ذاته بالمنهج ذاته الجامد والمكرر لإعداد هذا العدد الكبير لبناء مستقبل بلادهم. تبدو العملية التعليمية برمتها مفصولة في شرنقتها الجامدة التي تزداد حلكة مع زيادة التردي والفشل في إدارتها.



سنغافورة، التي لا تمتلك موارد طبيعية تساعدها على تحقيق النمو المنشود، اتجهت إلى إصلاح التعليم واستطاعت الاعتماد على رأسمال بشري ومخرجات تعليم متميز وفعال. الاهتمام بالتعليم مكن الدولة من بناء قدرات وكفاءات أسهمت في البناء وتحقيق النمو. يعتمد نظام التعليم السنغافوري الذي يعد الأكفأ على مستوى العالم، على درجة عالية من المرونة تتيح للطلاب اكتشاف قدراتهم وبذل طاقاتهم. لقد أتاح نظام التعليم فرص البحث والكشف الذاتي عن المواهب الكامنة للطلاب، ووفر لهذه المواهب وسائل الدعم والتشجيع.



نعود لآلية التعليم المتبعة لدينا، والمواد الدراسية التي تشكل في مجموعها المنهج الدراسي لكل السنوات الدراسية للطالب. ما دامت هذه المناهج وآلية التعليم مستمرة بالمواصفات ذاتها، فمساهمتها في تشكيل شخصية الطالب وهو في بداية التعليم الجامعي وبداية مستقبله كشخص مسؤول هي ذاتها، فخصائص الشخصية الناتجة من مخرجات التعليم معطلة لأنها ستدور وتتغير وفق المنهج المتلقى، وتكون ثابتة وبالصفات ذاتها المتكررة التي نراها مع تكرار آلية التعليم نفسها ومحتوى المناهج التعليمية.



وفق لائحة التعليم المتقدم على مستوى العالم، جاءت بلادنا في ذيل القائمة من حيث مخرجات التعليم، مما يعرفنا على مستوى التعليم لدينا. وهل التعليم سوى منهج وآلية لإيصاله للتلميذ.



ووفق لائحة جودة التعليم، الدول التي تتصدر القائمة تضع الأولوية لتطوير المناهج وطرق إيصال المعلومة، حيث تُجرى مراجعة المناهج دوريا لتتضمن المواضيع المستجدة حول مختلف التخصصات، من علوم وحوادث التاريخ والجغرافيا والأساليب التقنية الحديثة في الشرح والتوضيح. أي أن العلوم تتكامل لتسهم في خلق بيئة علمية ومناخ متجدد يواكب تطور العلوم. أساليب الكتابة والتحليل والنقد وبناء الشخصية المستقلة للطالب تدخل ضمن مسؤولية المدرسة.

المعمل والورش والمرسم والحديقة والزيارات الدورية للمتاحف والحدائق وبعض مباني وهيئات الدولة المهمة تساعد في خلق تكامل بين الطالب وبيئته وتزيد وعي الطالب ليكون جزءا من محيطه.



جزء مما صرح به رئيس الحكومة مع عودة العام الدراسي الجديد، هو الخطة الرامية لبناء ألف وخمسمئة مدرسة في كل المدن الليبية. فهل ستراعي اعتبار الفصول الدراسية والتخطيط السليم الذي يعلم التلميذ العدالة والمساواة في الحقوق والمشاركة الإيجابية؟ أم أنها النمطية الرتيبة المكررة نفسها المعتمدة على تصنيف الصفوف وفق قاعدة الاستثناء المبني على خيار المعلم في تشكيل تلاميذه. هل ستراعي الأبنية الصحية والملاعب والحديقة الخضراء في كل مدرسة؟ أم أنها ذات المباني ذات الخرسانة والألوان القاتمة.



لا ننسَ أساليب الغش الحاصل الذي بلغ نسبا غير مسبوقة، ومن العجيب أن من يقوم بعملية الغش، أحيانا، هم المدرسون أنفسهم، مما يفقد العملية التعليمة مصداقيتها وتقضي على دور المعلم القدوة أمام تلاميذه.

تكثر الشكاوى من سرقة المال العام، والمدرس وإدارة المدرسة يخونون الأمانة أمام التلاميذ ويسمحون بالغش ويسهلونه وكأنه جزء مكمل من العملية التعليمية. الغش المدرسي أو الاحتيال الأكاديمي، يُعرف بأنه أي محاولة، للتلميذ خلال

الامتحان لكسر قواعد الامتحان المنصوص عليها بأي شكل كان. عقوبة الطالب متى ثبت عليه ذلك هي الطرد والحرمان من مقاعد الدراسة. أن يقوم المشرف على الامتحان والمراقب لسير الأداء، هو القائم بعملية تشجيع الغش وتسهيله، فهذا تسيب وخيانة للأمانة وجب الالتفات لها ومحاربتها وتوقيع العقوبة الرادعة لمن يقوم بها.



التعليم يمثل البدء الحقيقي لأجيال واعية وقادرة، والحكم على مستقبل أي دولة يتأتى بتقييم مدارسها ومناهج تعليمها. البدء بتحسين التعليم وتطوير المناهج هو حاجة قصوى وملحة إذا أردنا أجيالا صالحة. نتمنى أن تصرف أموال البلاد في تعليم حقيقي، ينتج جيلا مدركا وقادرا على تحريك عجلة التنمية والبناء.