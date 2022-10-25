تقرير صحفي عما جرى!

خرجتُ إلى المدينة، المستلقاة بهدوء وسكينة، على شاطيء البحر المتوسط، فساحل البلاد يمتد لما يقارب ألفي كلم. عند الشاطيء اللازوردي وجدت ساحة المحكمة، ما دُعيت تلك الأيام ساحة الحرية، تعج بالنساء ثم الرجال، هتافات صاخبة تنطلق من حناجر تطال السماء، هناك يتوفر مجانا، الأكل والمشروبات والإنترنت والعلاج أيضا. ولجت المركز الإعلامي الضاج مستفسرا عما حدث ليلة البارحة، فخرجت مندفعا ساخرا من نفسي المشوشة، لما علق أحدهم هناك ما يجري الساعة، ما ليس بإمكاننا ملاحقته، فثمة خبر قادم. في الساحة شاهدت ازدحاما عند كوخ خشبي، مغطى بأوراق الجرائد مكتوب عليه «كوخ برس»، وجدت أحدهم يوزع جريدة عربية اسمها «ميادين»، أخذت نسخة للذكرى، على غلافها صورة بحجم جريدة «التابلويد»، لرئيس المجلس التنفيذي محمود جبريل، ما أصدر المجلس الوطني قرار تأسيسه من أيام، فعزمت على مقابلته. لكن لم يتح لي ذلك، علمت أنه يقيم خارج البلاد، وأنه الآن في زيارة لباريس، من أجل الحصول على اعتراف فرنسا بالمجلس الوطني، فقبلت بمقابلة أي مسؤول.

لسوء حظي سنحت الظروف بما لا أرغب، حيث التقيت ضابطا برتبة عالية، انحاز إلى الثوار، باعتبار أن جيش البلاد قد فككه رأس النظام، من استولى على السلطة منذ أربعين سنة، بانقلاب عسكري، وأنشأ بدلا منه كتائب أمنية خاصة بقيادة أبنائه. هذا الضابط اصطحبني في جولة معه، وفي السيارة وطول الوقت، من الثانية حتى الثامنة مساء، لم يصمت، لم يتركني، حتى أرى بأم عيني، ما يرفض عقلنا، نحن الصحفيين الغربيين الماديين المشوشين. ثم جرني خلفه كجندي، دون أن أعرف إلى أين، اخترق شوارع ضيقة وميادين، في لفة استغرقت وقتا لم يكف عن الكلام فيه بإنجليزية متقنة، لم أستوعب مجملها بحكم معرفتي المحدودة باللغة، خاصة أنه درس لسنوات بالكليات العسكرية في بريطانيا ثم الولايات المتحدة. أسهب في الحديث عن أي شيء ولا شيء، باستثناء هدف مشوارنا، حتى خرجنا إلى أطراف المدينة وولجنا حيا من الفلل تبدو كقصور مترفة، لكن في شوارع طينية وحلة، من أثر الأمطار التي لم تكف عن الهطول خلال أيام خلت.

ما لاحظته أنهم في مجمل ما شاهدت، لا يعتنون بخارج بيوتهم قدر اهتمامهم بداخلها، وقد زعم أحدهم، أن فلسفة معمارهم «جوانية وليست برانية»، فالخارج عابر بينما المرء يمكث في الداخل، حيث يجب أن ينال الراحة والاستجمام. وقفت السيارة بغتة عند باب فيلا، خرج منها ضابط رفقة جنود مسلحين وقفوا في طابور، أعطوا تحية عسكرية لمرافقي ورحبوا بي مبتسمين. ما إن ولجنا المكان، حتى فاح عطر أزهار، ثم شاهدت حديقة عامرة، من خلالها تقدم نحوي رجل بشوش يرتدي زيا محليا، رحب بي بالعربية ثم الإنجليزية، خمنت من تعامل الآخرين معه أنه قائدهم. تأكدت من ذلك لما قام مرافقي بتقديمي له، ثم توجه نحوي قائلا بأني في حضرة اللواء القائد العسكري للثوار، من لم يطل لقاؤنا معه، لكن عرفت منه أن هذا بيته ومقر قيادته، وقد شاهدت خرائط على الأرض يلتف حولها بعض العسكريين، لما طلبت تصويره رحب، ثم استأذن لتغيير ملابسه، فعاد ببدلة عسكرية وعلى صدره النياشين. أوقف الضابط مرافقي السيارة، قرب بالوعة كبيرة من المياه، عند المدينة الرياضية، ثم أشار إلى أن أتبعه، عاد المطر ينسكب والرعد يزمجر، والأرض السبخة تزدرد الماء المنسكب، فيبدو من يمشي طائرا مبلولا، يسبح في غدران وحلة وسماء غارقة في مائها.

مدينة بنغازي بناها الإغريق وسموها هيسبريدس، بمعنى آخر الأرض أو أرض الغروب، أرضها بساط من السباخ، فهي كوية الملح ما هو مبارك عند كل البشر. هذه المدينة المباركة حاملة اسم ولي من عباد الله الصالحين يدعى غازي، يرد كل غازي لمدينته. جاءها الإيطاليون بفرقطات وسفن حرب، أمطرتها بمدافعها فصدهم سيدي غازي، من هو حصن وقلادة في رقبة بني غازي. وهذه البالوعة حنجرتها بلعت القنابل، التي رمتها طائرات العدو خلال الأيام الماضية، نحن لا نملك سلاحا لمواجهة طائراته، ما تصد نيرانها هذه البالوعة، التي تقاتل بطريقتها فتحمي بنغازي. وعند فجر اليوم أطلق صاروخ بعيد المدى علينا، فشاهدنا أيادي سيدي غازي، تنبثق من قبره عند المنارة، فتتلقف الصاروخ وتفجره في السماء، ثم فتت بقاياه حتى ذابت في الأثير. لم يكن أحد يصدق ما رأى بأم عينه، ومن خشي ربه سجد راكعا، وكثير من المراسلين الأجانب، هربوا من المدينة، خوفا من معجزتها، وليس من مدافع وصواريخ عدوها.

وقيل أنه عند ردم سباخ بنغازي، من قِبل شركة يونانية، عملت الشركة جهدها لردم البالوعة، ما صعب أمرها، فجلبوا لها من الجبل الأخضر أحجارا، الواحدة منها تزن أطنانا، رموها في قلبها، ما كان يقبل فعلهم ببرد وسلام، عمال الشركة اليونانيون، لهم قديسوهم ويعرفون حدودهم، أضربوا عن العمل وأوقدوا الشموع وأطلقوا البخور عند البالوعة، حتى انسحب مهندسو الشركة صاغرين. وحتى الرجل الثاني في نظام العدو، وهو سكير عربيد، أراد مرة بناء ناطحة سحاب على البالوعة المباركة، فماذا حدث؟، قيل إن زعيمه، منذ ليلة وضع حجر الأساس للناطحة، بات ينام تحت وطأة كوابيس، ناطحات سحاب تشبه ناطحات نيويورك، تنطحه حتى تهرسه، وهذا حصل معه في كوابيس اليقظة أيضا، لذا لم ينفذ مشروع السكير العربيد. سيرة البالوعة المباركة ما رواها لي، دونتها في يومياتي، ولم أشر إليها في أي من تقاريري الصحفية.