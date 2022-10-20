مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه

اعتدنا استعمال كلمة جهاد في حياتنا اليومية، جهاد دون «الـ» التعريف، في وصف ما يلزم بذله من تمام الجهد لإنجاز عمل معين وتحقيق أقصى الغايات المرجوة في الحياة. يقال مثلا لطالب العلم، ابذل جهدك وجاهد لتحقيق النجاح، فمن طلب العلا سهر الليالي. وهكذا يقال، في ذات السياق، لأصحاب الحرف الشاقة ولكل جاد ومجتهد في عمله ولكل أب يكد من أجل عياله وأم تسهر لتربية أطفالها وتعليمهم فنون الحياة المختلفة.

عرفت قواميس اللغة العربية كلمة جِهاد، كاسم بمعنى المبالغة في العمل وإيفائه تمام حقه واستفراغ ما في الوسع والطاقة من الفعل والقول. من ذلك قولهم، جُهد جَهيد وهو الجهد المضني المتواصل لإنجاز العمل، أيا كان. والفعل، جَهَدَ أي بالغ فيه واستنزف من أجله جُهده وطاقته. المراد هنا الجهد الداخلي المحرك للفعل لدى الإنسان.

من المعلوم أيضا أن الجهد يزيد قوة وفاعلية بوجود الآلة المساعدة، فلها الجهد البديل عن الجهد العضلي، وللعقل الجهد الفعلي الذي صنعها ومن ثم سَيرها لأداء المهام المختلفة التي تعينه في إنجاز وتسهيل شؤونه. ساعد التطور العلمي المتسارع في توفير الوقت والجهد العضلي واعتمد على مهارة العقل وحسن استخدامه في تقديم يد العون للإنسانية في كل مناحي الحياة.

يقول المفسرون إن كلمة جهاد وردت في ثلاثة مواضع لثلاث آيات نزلت في مكة. أول هذه الآيات قوله تعالى، «وجاهدهم به»، وقد فُسرت بأنها وجهت لكفار قريش في بداية الدعوة. المراد هنا، هو تحقيق أقصى غايات التبليغ بالقرآن وبذل منتهى الجَهد لإيصال رسالة العدل والنور. الرسالة، هنا، هي بذل الجهد السلمي لإيصال المراد وتَحمل أقصى أنواع الظلم من أجل غرس بذور الدعوة الوليدة، فالعنف هنا وأد لسلمية الإسلام وإنقاص من حكمة وصبر أتباعه وهو في مهده.

نعود للآية المكية الثانية وهي قوله تعالى، «ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه»، والمقصود هنا، النفس كمفرد، والتي هي وعاء هذا الجهد المبذول وهي المتلقي لنتائج هذا الجهد كتحصيل حاصل لا مفر منه وفق نواميس الكون. فما من شك أن كل جُهد يبذل، تعود نتائجه لصاحبه، علما وعملا وخلقا وحسن إنجاز.

الآية الثالثة المكية، هي قوله تعالى، «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»، وقد جاءت الثالثة في الترتيب وكأنها تحمل في طياتها النتيجة المرجوة للجهاد المبتديء كفعل والمنتهي كنتيجة لهذا الفعل، لصاحبه كمنجز بشري. فحقيقة الأشياء تستبين بالتجربة والعمل والكد والاجتهاد وتراكم الخبرات ومسؤولية نقل الاجتهاد من جيل لآخر وهي خلاصة العقل ومهمة نقله من جيل للذي يليه في أصفى صورة وأدق إضافة واستنتاج.

كلمة جهاد في معاجم اللغة الإنجليزية ليس لها مقابل. تكتب «Jihad» وتعرف في معناها، بأنها الحرب في سبيل الدين أو الحرب المقدسة. لقد فُرغ المصطلح من معناه تماما. ولطالما أدى هذا التعريف لسوء فهم نتيجة لهذه الترجمة الخاطئة، وظلم لهذا المصطلح الذي لم يأخذ حقه في التبيان والتوضيح وبالتالي الإلمام به والعمل بمقتضاه.

نعود لمجتمعاتنا العربية بشكل عام، وكيفية تعاطيها مع هذا المصطلح وأي تعريف تتبنى في إيصاله وتوضيحه للنشء؟

يبدو بذل الجهد وجهاد العمل مغيبا تماما في جل مجتمعاتنا العربية، ولا أدري هل نتبنى الترجمة الإنجليزية في تعريفه؟ أم هو المعنى الحقيقي الذي فُهم به وبالتالي جُعل له.

لا تبدو للعرب منافسة تذكر في كل المنجزات البشرية والاختراعات المختلفة التي سهلت حياة البشر في آخر قرنين من عمر البشرية. وعلى الرغم من رفع راية الجهاد، فلا نجد لها صدى وفعلا، سوى انتشار الحروب الأهلية بين المسلمين وكأن مسؤولية الترجمة الإنجليزية للمصطلح يقع وزرها على أفعالنا.

ما يحتاج التركيز وبسط الضوء عليه، هو تعريفنا الحقيقي لهذا المصطلح في مناهجنا التعليمية ونشر فحواه ونقتضي العمل به كثقافة مجتمعية. نتأخر عن اللحاق بركب الحضارة الإنسانية ولا نزال نكابد لتحقيق صيغة مقبولة من العيش السلمي المشترك، فيما الجماعات المختلفة ترفع السيف لقتال بعضها البعض بحجة الجهاد.